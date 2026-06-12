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頭城也有小確幸! 公所宣布普發3000元振興金
花蓮縣有7鄉鎮要普發1萬元至2000元不等振興金，宜蘭縣頭城鎮公所也考量油價及物價上漲，宣布將把施政剩餘款還諸於民，預計鎮民每人可領3000元，待代表會審議通過後發放。鎮長蔡文益強調，與年底選舉沒關係，是考量民眾生活辛苦，給予小確幸。
蔡文益今天說明，普發資格只要7月前設籍的鎮民都可以領取，並不排富，目前估算約2萬7000多人，以每人3000元計算，所需經費80000多萬元，下月要提案訂定自治條例送鎮民代表會審議，盼代表會支持，通過後就會啟動發放作業，再公告期程和地點，作業時間約需2、3個月。
「和選舉沒關係啦」，蔡文益年底也要爭取連任，他說，包括花蓮等多個縣市、鄉鎮，都有類似普發振興金的作法，先前疫情時，頭城鎮也曾普發2000元。
蔡文益說，鎮公所該辦的活動、該做的建設都有做，仍有剩餘款，考量近來油價、物價上漲，基層百姓生活比較辛苦，與各課室討論過後，決定發給每人3000元，給鎮民一些小確幸，也希望成為經濟活水，帶動民生消費。
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