基隆議會提案防毒駕熱點嚴查護行人 謝國樑：強力執法中央加快修法

桃園毒駕發生三死重大事故，其中兩名行人被撞慘死，基隆市議會今天開臨時會，議員指基隆近日也有多起毒駕死傷案件，毒駕已非常嚴重，提案要求市府針對毒駕高風險路段、夜間熱點及易肇事區域加強巡查與取締量能，維護市民通行的安全。市長謝國樑說，警方會在熱點持續加強執法，並建議中央加快修法腳步、累犯收押。

副議長楊秀玉等今天臨時會提案指出，近來毒駕造成交安事件頻傳，毒駕行危害駕駛自己，更危及無辜用路人，造成家庭重大傷害，危險性不亞於酒後駕車，政府應高度重視。但目前社會對酒駕危害有較高警覺，但對毒駕的風險與認知仍不足，相關防治觀念及辨識能力尚待強化。

議員提案指出，毒駕防治涉及警察、衛生、教育及交通等單位，建議市府建立跨局處合作機制，加強高風險熱點巡查、校園及社區反毒宣導,並提升第一線執法人員辨識能力及應處量能。要強化警察機關對疑似毒駕高風險路段、夜間熱點及易肇事區域巡查與取締量能，降低毒駕對公共安全威脅。

市議員張之豪說，毒駕問題非常嚴重，青少年涉毒更是另一警訊，也有嚴重的情況，不是只有在路上阻擋這些車子毒駕，平日在校園、青少年出入場所等關懷及戒癮治療等都要正視，不是家庭破碎了才來補救，為時已晚。

謝國樑說，桃園昨晚發生毒駕事件三人死亡，其中二人是行人，令人遺憾，他要大聲向中央疾呼，針對毒駕累犯查獲要預防性收押，讓毒駕不要再影響市民的安全，司法單位已相當重視毒駕問題，他也建議中央加快修法的腳步，從嚴查辦。

謝國樑表示，基隆市警方也會持續加強執法，並且會持續把毒駕累犯公布在網上，希望起嚇阻的作用。