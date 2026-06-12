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爭取1.1億元改善台東農田水利 陳瑩：讓農民安心耕作

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東地區今年共核定12件農田水利改善工程，總經費約1.1億元，立委陳瑩（右二）向中央爭取經費推動，其中11件已完成發包施工，將提升灌溉與排水系統功能，強化農業韌性。圖／立委陳瑩辦公室提供
台東地區今年共核定12件農田水利改善工程，總經費約1.1億元，立委陳瑩（右二）向中央爭取經費推動，其中11件已完成發包施工，將提升灌溉與排水系統功能，強化農業韌性。圖／立委陳瑩辦公室提供

台東地區今年推動12件農田水利設施改善工程，總經費約1.1億元，涵蓋台東市、關山鎮、池上鄉、鹿野鄉、卑南鄉及東河鄉等地，工程內容包括圳路改善、進水口強化、排水系統整治及災害復建等多項項目。相關計畫由立委陳瑩向中央爭取經費推動，目前已有11件完成發包並進入施工階段，另1件設計案則已核定待辦理發包作業。

陳瑩表示，農田水利建設是農業生產的重要基礎，面對極端氣候帶來的挑戰，唯有持續強化灌溉及排水系統，才能提升農業韌性，讓農民穩定耕作、安心生產。

其中，經費最高的「池上－湖底北方1號排水改善工程」總經費達3600萬元，已於上週完成發包並同步展開施工。該工程針對當地長期存在的排水問題進行整體改善，包括排水路老舊破損、排洪能力不足、缺乏導排水設施及部分區域側牆高度不足等情況，將透過拓寬及改善排水渠道、提升排洪能力、強化分水配水設施及加高側牆等方式，全面提升排水效能，降低豪雨期間農地淹水風險。

陳瑩指出，這項工程是在去年11月與立委莊瑞雄共同邀集農田水利署辦理會勘，並與池上鄉長林建宏 、池上鄉民代表會副主席邱煥森及地方農民實地了解需求後，成功爭取經費推動。她表示，從地方反映問題、中央核定經費到工程正式動工，展現中央與地方合作改善農業基礎建設的成果。

此外，12件核定案件中，「關山圳進水口改善工程委託設計監造案」經費950萬元，目前已完成核定，預計本月中旬辦理發包。該案屬於整體改善工程前期規畫作業，將針對關山地區重要進水口設施進行整體檢討與設計，提升供水調度能力與用水效率。

其餘10件工程則分布於台東市、東河鄉、鹿野鄉、卑南鄉、關山鎮及池上鄉等地，內容涵蓋圳路改善、給水系統強化、護欄修繕、進水口改善設計監造及災害復建等項目，包括東河南溪10號圳牧場段改善工程、鹿野豐源圳支線改善工程、卑南上圳知本農場圳路改善工程、卑南圳幹線護欄改善工程，以及關山圳多處給水與支分線改善工程等。

地方農民表示，近年極端降雨與旱象頻繁，農田灌溉及排水設施的重要性日益凸顯，期待相關工程如期完工後，能有效改善農地積淹水及供水穩定問題，減少天然災害對農業生產造成的衝擊。

陳瑩 台東 農民

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