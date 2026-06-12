哪個才對？綠島英譯官方竟有4種版本 旅客傻眼

台東航空站近日被民眾發現，同樣是綠島的英文名稱，竟出現不同譯法。機場指示牌標示為「Lüdao」，航班資訊看板卻顯示「Lyudao」，讓旅客看得一頭霧水，不知道究竟哪個才是官方正確名稱。類似情況不只出現在機場，包括縣府網站、綠島鄉公所及觀光單位，也各自採用不同譯名，形成「一個綠島、多種英文」的亂象。

實地觀察發現，台東航空站內部標示系統並未統一，部分指示牌採用漢語拼音「Lüdao」，其中「ü」還需加上變音符號；航班資訊系統則標示為「Lyudao」。而在台東市海濱公園國際地標廣場，地面標示周邊島嶼方位時，綠島也並未使用外國遊客較易理解的「Green Island」，而是採用音譯「Lyudao」。

不僅如此，公部門之間也各有版本。台東縣政府英文網站多採用「Lyudao」，綠島鄉公所英文網站則使用「Lyudao」；交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處相關資料中，則可見「Ludao」與「Green Island」並存。從Lüdao、Lyudao、Ludao到Green Island，同一座島嶼至少出現四種不同英文名稱。

有旅客表示，第一次到台東旅遊時，在機場看到「Lyudao」，一開始根本不知道是綠島，還以為是另一個地名；後來又在網路查詢時看到Green Island，讓人更加困惑。「如果連官方單位都用不同名稱，外國旅客怎麼可能搞得清楚？」

也有民眾認為，綠島原名火燒島，後來因大量植樹綠化而改稱綠島，若翻譯成「Green Island」，至少能讓外國人直接理解地名意涵；反觀Lyudao或Lüdao等音譯方式，不僅外國人難以辨識，就連不少台灣人看到「ü」這個特殊符號也不知道該如何發音。

地方人士指出，據了解，早在2013年前後就曾有人發現相關問題，並向主管機關反映，希望統一綠島英文譯名，避免造成國際旅客混淆，但多年過去，各單位仍依各自系統或慣例使用不同譯法，問題始終未獲解決。

對此，相關單位表示，地名英譯涉及漢語拼音、歷史沿用名稱及觀光推廣等不同面向，各機關可能依據不同規範或使用需求採用不同譯法。目前部分系統採用交通部地名譯寫原則，以音譯為主；而觀光宣傳則可能使用較容易被國際旅客理解的名稱。未來如有統一規範，將配合相關政策辦理。

不過，民眾認為，無論採用音譯或意譯，至少應建立一致標準，避免同一座島嶼在不同公部門、不同場域出現多種名稱，否則不僅影響觀光形象，也讓外國旅客無所適從。

台東市海濱公園國際地標廣場，地面標示周邊島嶼方位時，綠島採用「Green Island」及音譯「Lyudao」併用。記者尤聰光／攝影

台東航空站內同為綠島的英文名稱，指示牌標示「Lüdao」，航班資訊看板卻顯示「Lyudao」旅客霧煞煞。記者尤聰光／攝影

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處「綠島遊客中心」採用「Green Island」。圖／翻攝自東管處官網