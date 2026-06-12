振興紅包來了 花蓮又有萬榮、秀林要普發現金

花蓮又有兩鄉加入普發振興金行列。萬榮鄉公所昨宣布，九月起發放符合資格的鄉民每人五千元，另外，秀林鄉公所也要發三千元，兩鄉共約兩萬三千人受惠。連同光復等五鄉鎮，花蓮今年將有七鄉鎮普發現金。

萬榮鄉代會上月廿七日通過普發振興金提案，鄉公所昨天宣布辦法，將以提案通過日前一天為基準，上月廿六日前設籍，九月一日起可到指定處所領取每人五千元振興金，六千多人符合資格。

鄉長梁光明表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流災區包含萬榮鄉，且颱風侵襲也重創村落，全鄉六村都有受災戶，為振興經濟，代表會提案通過發放每人五千元振興金，將由鄉庫支應。

前年○四○三強震秀林鄉也是重災區，從事服務業或臨時工的鄉民收入大幅減少，鄉公所去年三月已發過振興紅包，今年將再度發放。

鄉長王玫瑰昨表示，震後至今鄉內景氣不見好轉，許多鄉民盼再次發放振興金，代表會上月提案，因評估產業回饋金尚能支應，公所同意發放每人三千元，領取時間計畫在八月，細節研議後將公告。

花蓮近年地震、颱風、堰塞湖等災情影響觀光，除萬榮與秀林鄉，先前已有壽豐、富里、光復、瑞穗、鳳林已發放或宣布將發給振興金，以洪災重創的光復鄉金額最高，發放一萬元，其餘四鄉鎮在兩千元至三千元間。