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基隆孝三路美食多違停嚴重害開車得練「S」 警：5個月開罰7217件

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆孝三路美食店多違停嚴重，民眾抱歉開車像練「S」考場，警：5個月開罰7217件。圖／基隆市警局提供
基隆孝三路美食店多違停嚴重，民眾抱歉開車像練「S」考場，警：5個月開罰7217件。圖／基隆市警局提供

基隆市孝三路兩側有各式美食店、餐飲店等林立，多為庶民美食，常有民眾貪圖一時方便違規停車，有民眾在網路抱怨開車像在考照得繞「S」型閃車。警方說，統計今年1到5月底，孝三路周邊道路開罰7217件違規停車罰單，提醒民眾不要違停阻礙交通。

日前有民眾在網路社群發文，指他上次開車經孝三路時，原本雙車道變成單車道，兩側不時有違停汽車阻道，得彎來彎去像考照的「S型」，有時甚至常有行人突竄出過馬路，相當危險。

吳姓機車騎士則說，他經常騎車從孝三路經過，常有汽車停在店門口買東西，停了一整排，中午時段尤其嚴重，常有並排停車，希望警方加強取締。

基隆市警局說明，去年針對孝三路周邊停車亂象推動「路暢專案」，孝三路、孝四路、忠一路等都列為重點路段取締，員警加強巡邏取締「並排停車」、「火車站與公車站牌周邊違停」、「交叉路口10公尺內違停」等違規項目強力執法。

警方統計，去年4月起「路暢專案」孝三路周邊取締違規停車8890件，今年光是1到5月底止，就已開出7217件違停罰單，警方提醒民眾不要貪圖一時方便違停。可就近停到博愛地下停車場、基隆火車站南站、成功立體停車場或東岸停車場。

違停

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