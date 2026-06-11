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基隆捷運廉政平台啟動 全國第100案具指標意義

中央社／ 新北11日電

新北市捷運局今天啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平台」，邀廉政署等單位共同宣示守護總經費新台幣696.89億元的基捷，這是廉政署全國第100個廉政平台，具指標意義。

新北市長侯友宜、法務部廉政署長謝名冠、台灣新北地方檢察署檢察長郭永發等人，下午偕同法務部調查局新北市調查處及台灣透明組織協會等，宣示成立採購廉政平台。

新北市捷運工程局副局長王益翔簡報表示，基隆捷運面臨的工程課題，包括地下車站及潛盾隧道都屬於高風險難度工程。另外，還須拆除與連通營運中的捷運南港展覽館站轉乘動線，站體內的既有污水管須先新建污水管後，再拆除舊管。

另外，南港路為來往台北市南港區、新北市汐止區間重要道路，施工期間須兼顧交通維持需求。部分站體須遷移台灣電力公司的特高壓管路，而台鐵公司的交付用地也是工程課題。

新北市捷運工程局副局長鄭智銘告訴中央社記者，基隆捷運成為串聯北北基生活圈的重要交通動脈，廉政平台由檢、調、廉及民間團體共同參與，可確保基隆捷運及各項軌道建設，讓平台引入專業機關及外部專家學者，使招標發包與採購過程排除外部勢力的不當干預，營造公務員勇於任事的環境。

侯友宜致詞表示，基隆捷運目前推動策略，包括細部設計先行、先期工程率先施作、地下段統包工程優先招標及機電系統後續擴充規劃。捷運建設投資龐大且影響深遠，透過「友軍」合作可防範不當外力介入與廉政風險，廠商可安心履約。

謝名冠致詞指出，採購廉政平台為機關建立跨域溝通的管道，讓檢察署、廉政署及調查機關參與重大建設案件的辦理過程。

謝名冠表示，今天成立的平台不僅守護總經費達696.89億元重大建設的安全防線，更是廉政署推動該機制以來，全國第100個廉政平台，具備指標性意義。盼望基隆捷運如期如質完成，提升城市競爭力並帶動區域發展。

基隆捷運 基隆 廉政署

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