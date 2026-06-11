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鄧姓工地主任洪水沖走奇蹟生還 花蓮消防局表揚34名救援英雄

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局今天表揚馬太鞍溪救援鄧姓工地主任有功人員，光復分隊長、現場指揮官葛偉治（右）接受縣長徐榛蔚表揚。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局今天表揚馬太鞍溪救援鄧姓工地主任有功人員，光復分隊長、現場指揮官葛偉治（右）接受縣長徐榛蔚表揚。記者王思慧／攝影

花蓮縣消防局今天表揚馬太鞍溪救援鄧姓工地主任有功人員，光復分隊長葛偉治表示，搜救人員透過無人機鎖定受困位置，突破泥濘與湍流成功救人；第一時間接觸鄧男的太魯閣族人林志軍則說，鄧男當時極度虛弱卻意志堅強，一路安撫鼓勵，最終順利脫困。

60歲鄧姓工地主任8日在馬太鞍溪河道工程現場工作時，疑因溪水暴漲連人帶車遭洪流沖走，最後受困在阿陶莫部落附近河道沙洲。消防局晚間9時21分獲報後，立即動員消防、義消及民間人士共34人展開搜救。

葛偉治表示，搜救人員抵達現場時已聽不見呼救聲，因此兵分三路展開大範圍搜索，其中一組利用無人機搭載熱顯像設備搜尋，最終在座標點附近發現鄧男身影，確認他距離岸邊約200公尺。

不過，救援行動面臨嚴峻挑戰，葛偉治指出，搜救人員必須先穿越約100公尺泥濘區，再跨越30公尺寬主流河道，抵達對岸後還得再穿越30公尺土石與泥沙區域才能接觸傷者，由於現場土石鬆軟，重機具每前進一步都可能下陷，只能改採橡皮艇與繩索牽引方式緩慢推進。

他說，搜救隊於凌晨4時10分接觸到鄧男，再花約40分鐘完成後送，經評估，鄧男沒有骨折情形，主要是大面積擦挫傷，體溫維持約37度，生命徵象穩定。

參與救援的林志軍回憶，事故地點因疏濬工程形成深達數公尺的泥沙堆積區，「人踩下去就會陷住」，搜救人員走一步幾乎要花一分鐘，耗費近1小時才接近傷者。

林志軍說，當時鄧男意識模糊、說話微弱，情緒相當激動，幸好有漂流木支撐頭部，避免陷入泥濘，他與同伴不斷安撫、協助調整呼吸姿勢，並持續為他打氣，避免體力與意識持續流失。

縣長徐榛蔚特別感謝辛苦救援的消防隊與民間友人，向這群默默守護花蓮的救難英雄致上最崇高的敬意，並盛讚此次任務是「專業SOP與科技搜救」的完美典範。

第一時間接觸鄧男的太魯閣族人林志軍說，鄧男當時極度虛弱卻意志堅強，一路安撫鼓勵，最終順利脫困。記者王思慧／攝影
第一時間接觸鄧男的太魯閣族人林志軍說，鄧男當時極度虛弱卻意志堅強，一路安撫鼓勵，最終順利脫困。記者王思慧／攝影

花蓮縣消防局今天表揚馬太鞍溪救援鄧姓工地主任有功人員。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局今天表揚馬太鞍溪救援鄧姓工地主任有功人員。記者王思慧／攝影

鄧姓工地負責人在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，9日被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索，將人救出送醫。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
鄧姓工地負責人在馬太鞍溪撤離機具時，連人帶車遭沖走失聯後，9日被發現奇蹟生還且躺在河道沙洲大石上待援，經救難人員出動船艇及繩索，將人救出送醫。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

馬太鞍溪

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