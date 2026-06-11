台東17歲前兒少死亡 疾病、事故傷害為主因

根據台東縣衛生局統計，民國108年迄今，台東0至17歲兒少死亡有89案，其中62案為疾病自然死亡，27案為事故傷害，當中新生兒睡覺窒息、溺水、車禍為前3名，呼籲家屬注意。

台東縣政府衛生局今天邀集地檢署、警察局、消防局、教育處、社會處、原民處、醫療院所及相關領域專家學者，召開0至17歲兒少死亡檢視工作小組會議，透過跨機關合作機制檢視兒少死亡個案，分析可能風險因素及研擬預防對策，守護兒少生命安全。

台東縣衛生局表示，自108年迄今，0至17歲兒少死亡共計89案，其中62案為疾病自然死亡，27案為事故傷害，事故傷害前3名是新生兒睡覺窒息、溺水、車禍。

衛生局長孫國平表示，事故傷害為兒童及少年主要死因之一，其中交通事故、溺水、跌落、窒息及居家意外多具預防可能性，呼籲家長落實居家安全檢視，避免接近危險場所及水域，乘車應正確使用安全座椅及安全帶。

孫國平指出，同時應重視嬰幼兒睡眠安全，遵循「仰睡、同室不同床」原則，避免使用枕頭、棉被及填充玩具等鬆軟物品，以降低窒息及嬰兒猝死風險。

孫國平提醒家長，暑假將至，戲水應選擇合法安全水域並全程陪同兒童，共同守護兒少安全。