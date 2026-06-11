撞臉「Faker」? 時力劉仲書參選宜蘭議員 黨主席王婉諭站台力挺

宜蘭縣議員選舉宜蘭市選區有12人搶7席，競爭激烈，時代力量由劉仲書披上戰袍今天宣布參選，黨主席王婉諭到宜蘭站台力挺。劉仲書被發現撞臉韓國電競傳奇選手「Faker」李相赫，他今天笑說「很榮幸」。

劉仲書曾任記者，也在行政部門工作過，參選前擔任台鐵列車長，目前也是「宜蘭高鐵監督聯盟」發言人。他今天在宜蘭市蘭燈空間說明參選理念，坦言投入選舉，「高鐵延伸宜蘭」是重要理由，他反對目前版本的高鐵延伸宜蘭方案，認為交通建設不能只看速度，還有帶來的長期影響。

他表示，除了高鐵本身，也憂心高鐵特定區擴大開發可能帶來國土濫用的問題，接下來會辦多場有關高鐵延伸宜蘭的討論會及高鐵路廊走讀活動，未來進入議會，將聚焦宜蘭高鐵、土地、人本交通與公民深度參與。

時代力量黨主席王婉諭到場推薦，讚許劉仲書長期投入台鐵改革、交通安全與勞動權益，是一位務實且具行動力的實踐者。

有趣的是，劉仲書日前在網路預告將參選，有網友發現他戴眼鏡的模樣神似「Faker」，他今天以食指比出「噤聲」的Faker經典手勢，笑說自己平時也會關注電競，被認為與Faker相似度相當高，他感到十分榮幸。

劉仲書也說，除了長期關注高鐵，也很關心次文化，還曾創辦動漫社團，未來也會推動推動次文化發展，並重視青年權益政策。