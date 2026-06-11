基隆大雨培德路14巷擋土牆傾塌 恐危及上方50多戶居民安全

基隆市培德路14巷一處擋土牆上月底發現龜裂、位移，近日因基隆連日大雨，今天上午擋土牆約有5公尺傾倒，恐危及上方50多戶民宅，市府派人先封鎖線並派人先搶修。

培德路14巷居民指出，近日連續下了多天的雨，雨勢都很大，擋土牆今天上午9點突然「碰」的一聲崩落，長約近5公尺，擔心其他未倒部分也繼續倒下，十分危險，相關單位應盡速處，讓居民安心。

居民說，倒塌擋土牆上月底就出現狀況，已有龜裂、位移，市府曾會勘，當時因為土地權屬經費的問題尚待釐清，還沒有處理，沒想到因大雨就倒了，隔著一條馬路上方就緊臨民宅，擔心崩塌範圍擴大。

市議員何淑萍表示，連日下雨造成培德路擋土牆倒塌，緊急聯絡市府相關單位處理，先派人將倒塌的擋土牆運走，倒塌處補強復原，後續將由區公所施作白鐵欄杆，以維護民眾行的安全。

何淑萍說，先前擋土牆就已嚴重走位、地面龜裂，水溝溝底疑似掏空，緊鄰民宅旁，隨時有倒塌疑慮，區公所也答應協處，但還是經不起連日的豪雨侵襲倒塌，幸好無人員受傷。上方有50戶民宅，要求台電、市府工務處、信義區公所盡速搶修，並研議如何補強處理改善，維護民眾安全。

信義區長陳盈宇表示，因為這幾天大雨造成圍牆崩塌，後續會先用白鐵施作欄杆圍起，確保通行安全。

基隆培德路14巷因大雨擋土牆傾塌，恐危及上方50多戶民宅安全。記者游明煌／翻攝