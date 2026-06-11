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花蓮又有2鄉要發振興金! 秀林、萬榮鄉民有望領小紅包

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉上月發給鄉民每人2000元振興禮金。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉上月發給鄉民每人2000元振興禮金。記者王燕華／翻攝

花蓮多個鄉鎮普發振興金，又有2鄉鎮加入。萬榮鄉公所今天再宣布，9月起陸續發放符合資格的鄉民每人5000元；另因秀林鄉代會提案，鄉公所也計畫8月發放3000元，估計約有1萬7000多人受惠，細節還在研議。連同秀林、萬榮，花蓮今年已有7個鄉鎮發放振興金。

萬榮鄉公所今天宣布，以鄉代會提案通過日的前一天為基準，上月26日前設籍鄉民，可於9月1日起，到指定處所領取每人5000元振興金，估算有6000多人符合資格。

鄉長梁光明表示，萬榮鄉部分村落兩度因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，且不止如此，颱風侵襲也重創村落，全鄉6村都有受災戶。為振興鄉內經濟，代表會提案通過，發放每人5000元振興金，將由鄉庫支應。

另外，前年0403強震，秀林鄉也是重災區，從事服務業或臨時工的鄉民收入大幅減少，鄉公所去年3月就發過振興紅包。鄉長王玫瑰今天表示，震後至今鄉內景氣依然低迷，許多鄉民希望公所再次發放振興金，代表會上月也提案，因評估產業回饋金尚能支應，同意發放每人3000元，約會在8月發放，細節研議後將公告。

花蓮近年發生地震、颱風、堰塞湖等災情，影響觀光，除了萬榮與秀林鄉，先前已有壽豐、富里、光復、瑞穗、鳳林已發放或宣布將發給振興金，以洪災重創的光復鄉金額最高，發放1萬元，其餘4鄉鎮在2000至3000元間。

萬榮 花蓮 馬太鞍溪

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