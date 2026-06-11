花蓮門諾醫院8億健康管理大樓啟用 從出生到高齡一條龍照護

花蓮門諾醫院健康管理中心大樓今（11）日舉行感恩禮拜及剪綵啟用典禮，大樓歷時4年興建、斥資超過8億元打造，整合健康檢查、復健治療、月子中心、血液透析（洗腎）、兒童早療等多元服務，提供全齡健康照護，成為東部地區醫療服務的重要新據點。

健康管理中心大樓基地面積約9千平方公尺，為地下2層、地上5層，總工程經費超過8億元，其中門諾醫院自籌約6億元，其餘經費來自企業團體、社會大眾及長期支持者捐助。院方統計，興建期間共有超過1萬5000人次響應，累積逾5萬筆捐款，促成這項醫療建設。

健康管理中心大樓自2015年開始規畫，歷經10多年籌備，並克服疫情、缺工缺料、物價上漲及地震等挑戰，終於順利落成。大樓以智慧健康建築為理念，整合健康檢查中心、兒童發展聯合評估中心、居家早療、復健治療、吞嚥照護、矯具義肢中心、血液透析中心及產後護理之家等服務，打造完整照護體系。

在空間設計上，大樓融入海洋與童趣元素，藍色波浪意象貫穿公共空間，象徵花蓮依山傍海的自然特色與生命力；兒童樓層則以明亮色彩及互動設計營造友善環境，降低孩童就醫緊張感；建築外觀則取材自太魯閣峽谷山壁紋理，展現地方特色。

門諾醫院長莊永鑣表示，醫院能走過78年歷史，仰賴歷代宣教士及醫護人員秉持愛與奉獻精神，在資源有限的年代持續服務偏鄉與弱勢族群。這棟新大樓不只是醫療空間，更是一座結合醫療、照護與長照的人性化建築，期盼讓民眾感受到不同於傳統醫院的照護環境。

莊永鑣指出，總院區接下來將啟動更新計畫，預計拆除老舊的信實樓及仁愛樓，重建現代化綜合醫療大樓，規畫設置急診室、開刀房、加護病房及停車空間等設施，總經費估計約30億元，若拆除作業順利，預計3至4年可完成重建。

門諾醫院表示，值得一提的是，今年3月搬遷期間，各單位同仁在維持正常醫療服務之餘，利用下班及假日進行打包、搬運及設備定位作業，確保民眾照護不中斷，也成為健康管理中心大樓順利啟用的重要推手。

門諾醫院總院區接下來將啟動更新計畫，預計拆除老舊的信實樓及仁愛樓，總經費估計約30億元，若拆除作業順利，預計3至4年可完成重建。圖／門諾醫院提供

門諾醫院健康管理中心大樓今（11）日舉行感恩禮拜及剪綵啟用典禮，大樓歷時4年興建、斥資超過8億元打造。記者王思慧／攝影

花蓮門諾醫院健康管理中心大樓今天正式啟用典禮，大樓歷時4年興建、斥資超過8億元打造。記者王思慧／攝影