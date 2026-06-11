東部獵人福音！國防部評估開放台東太麻里野戰靶場供訓練使用

原住民族自製獵槍新制上路後，族人須完成安全使用訓練課程才能取得相關資格，但東部長期缺乏合法射擊場地，成為推動訓練的一大難題。立委陳瑩邀集原民會及國防部召開協調會後傳出好消息，國防部同意在不影響國軍訓練任務前提下提供太麻里野戰靶場支援，為東部地區長期缺乏合法訓練場地問題帶來突破契機。

陳瑩表示，經與國防部協調後已取得具體共識，國防部同意在不影響國軍訓練任務的前提下，開放部分軍方靶場於非訓練時段供原民會辦理課程使用。同時，國防部也主動提出可評估運用太麻里野戰靶場作為訓練場地，並協助後續借用及行政作業，盼能解決東部缺乏合法訓練場域的困境。

她指出，即將於7月展開的40場訓練課程，除了必須符合安全管理及法規要求外，也應融入部落實際狩獵經驗與文化內涵。因此，要求原民會在委託辦理課程時，應強化與地方獵人協會合作機制，共同規畫課程內容，並優先聘任由在地獵人協會推薦、具備資格的教官擔任講師，兼顧專業訓練與文化傳承。

考量東部交通條件及場地限制，陳瑩也進一步要求原民會評估在部落設置「無痕移動式靶場」的可行性，全面檢討相關法規、安全規範、場地條件及行政程序，建立兼顧安全與便利性的訓練模式，作為未來擴大推動自製獵槍安全使用訓練的重要方向。

陳瑩強調，原住民族依法使用自製獵槍從事傳統狩獵，不僅關係文化傳承，也涉及生活權益。政府在推動新制度與安全管理的同時，更應確保族人享有充分且便利的受訓機會，讓制度得以順利落實。