花蓮六十石山超半程馬拉松 9國跑友挑戰花海賽道

花蓮六十石山超半程馬拉松將於9月13日登場，賽事報名熱度持續升溫，目前報名人數已突破1500人，除全台跑友踴躍參與，更吸引來自塔吉克、肯亞等9個國家的國際跑者報名挑戰。

主辦單位表示，今年受到豐沛雨量滋潤影響，六十石山金針花生長狀況相當良好，預估花況將較去年更加盛大壯觀。屆時滿山遍野的金黃色花海與翠綠山巒、藍天白雲相互輝映，形成花東縱谷最令人期待的秋季盛景，也讓跑者有機會在最佳花況中奔馳於全台獨具特色的花海賽道。

賽事最大特色之一的24公里超半程馬拉松路線，今年首度將六十石山金針花海核心區規劃為折返點，並新增3公里花海秘境路段，讓跑者在挑戰山路爬升之餘，能近距離感受金針花海的震撼美景。

路跑沿途不僅能俯瞰花東縱谷壯麗景觀，更能享受山林芬多精與金色花海交織而成的視覺饗宴。

值得一提的是，首屆賽事24公里男子組冠軍、來自肯亞的跑者Francis Kioko Nzyoki，今年也將再度回到六十石山挑戰衛冕。消息傳出後，讓不少跑友期待能親眼見證國際好手在花海賽道上的精彩表現，也為今年賽事增添濃厚國際競技氛圍。

富里鄉長江東成告訴中央社記者，今年報名參賽選手來自世界各地，連遠自5200公里外的塔吉克共和國都有選手來挑戰；目前報名人數突破1500人，其中7成3是外縣市跑友，這對地方觀光有正面效益。

江東成表示，六十石山不僅擁有全台聞名的金針花海，更結合獨特山岳地形與自然景觀，打造出兼具挑戰性與觀賞價值的特色賽道。隨著國內外跑者口碑持續累積，六十石山超半程馬拉松已逐漸成為花東地區最具代表性的路跑品牌之一。