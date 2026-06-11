台東熱氣球嘉年華縣民專屬福利！200元停到飽 每日限量100車位

2026年台灣國際熱氣球嘉年華將於7月4日至8月20日在台東鹿野高台盛大登場，為回饋在地鄉親，縣府推出「縣民優惠停車場」措施，凡設籍台東縣，或在縣內工作、就學的民眾，只要符合資格並完成申辦，即可用200元享有活動期間不限次數停車優惠。

縣府表示，熱氣球嘉年華每年吸引大量遊客湧入鹿野高台，活動期間進入園區的大、小型車輛及機車均須繳納入園清潔維護費。為減輕在地居民負擔，特別規畫縣民優惠停車場，申請人只需繳交200元，即可於活動期間不限次數進出使用，不受停車時段限制。

符合資格者包括設籍台東縣民，以及在縣內服務或就學的民眾。申辦時需攜帶身分證、工作證或學生證等相關證明文件，以及本人或家人的汽車行照辦理，車籍不限定須設籍台東縣。

縣府指出，申辦期間自6月15日起至8月20日止，每日上午8時至下午5時，可至縣民服務中心（台東市博愛路275號）指定窗口辦理。優惠停車場每日提供100個車位，採額滿為止，建議民眾提早抵達，以免向隅。

不過，縣府也提醒，該項優惠措施僅提供在地縣民及在台東工作、就學民眾使用，租賃車、營業車輛以及車牌開頭為「R」的公司行號車輛，均不適用該優惠方案。

縣府歡迎全國民眾與在地鄉親共同參與今年夏季最具代表性的觀光盛事，也呼籲民眾多加利用接駁運輸及停車措施，共同維持活動期間交通順暢與旅遊品質。