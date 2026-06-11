花蓮文旦3月旱災 爭取救助

受今年三月降雨明顯不足及天氣異常影響，花蓮文旦柚主要產區陸續傳出著果率不佳災情，縣府會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署勘災，確認瑞穗鄉、玉里鎮及卓溪鄉等地受損面積逾三百五十公頃，已達天然災害現金救助標準，將向中央爭取救助。

縣府表示，今年三月降雨量偏低，文旦柚生育期間水分供應不足，影響開花、授粉及果實著果情形，造成部分果園結實率明顯下降，經勘災小組實地勘查，瑞穗鄉受損面積約二八八公頃、玉里鎮約五十六公頃、卓溪鄉約八公頃，損害程度均達百分之二十以上，符合農業天然災害現金救助啟動條件。

瑞穗鄉是文旦柚的主要產地，公所統計，今年一期作文旦柚種植面積約六二四點五八公頃，目前受結實不良影響面積約二八八點一六公頃，占總種植面積近半數。

瑞穗鄉長吳萬德說，文旦柚是瑞穗鄉重要的農特產，也是許多家庭的經濟來源，今年花期受氣溫劇烈變化及降雨時序異常影響，導致授粉不良及落果情形嚴重；面對天然災害，公所持續向中央反映，全力爭取相關補助措施。

瑞穗鄉鶴岡村長、文旦柚農友羅峰說，開花結果的那段時間受氣候影響，造成今年的果實有掉落將近四成，讓大家非常擔憂，感謝各單位對果農的關心，希望今年能產出品質優良的文旦柚。