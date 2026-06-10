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影／基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港 傳統古禮祭江邱佩琳點睛下水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港，傳統古禮祭江，邱佩琳點睛下水。圖／基隆市政府提供
基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港，傳統古禮祭江，邱佩琳點睛下水。圖／基隆市政府提供

基隆市端午龍舟競賽6月19日在八斗子漁港登場，市政府今舉行「龍舟點睛開光祭江下水典禮」，副市長邱佩琳以傳統祭儀為龍舟點睛祈福，今年共有34支隊伍參賽，精采可期。

今天典禮邀請基隆區漁會理事長簡建輝、龍舟委員會主委鄭國滄與市議員秦鉦等參與，邱佩琳依循傳統禮俗祈求活動平安順利、風調雨順。

儀式依道教古禮舉行獻禮、行光、祭江及點睛儀式，並依序行祝香禮、獻花、獻茶、獻果、獻饌、獻粽，經道長作法祝禱後，點睛官為下水競賽的龍舟灑淨、點睛。

由於今天適逢大雨，天候不佳，邱佩琳感謝與會人員冒著大雨、穿著雨衣熱情參與，她表示，今年賽事回到最美麗的八斗子漁港舉辦，不僅能飽覽漁港風情，也讓選手有更多充裕的訓練機會。基隆的龍舟賽在海上舉辦的龍舟競賽，與其他縣市不同，場面格外壯觀。

市府表示，去年龍舟賽在基隆港東二碼頭，今年移師回到八斗子漁港。除了龍舟賽事，也結合海洋城市特色，打造兼具文化、運動與觀光元素的端午嘉年華。共有34支隊伍報名參賽，包括公開男子組16隊、公開女子組14隊及學校機關組4隊，當天現場規畫公益宣導及互動體驗活動等。

基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港，傳統古禮祭江，邱佩琳點睛下水。圖／基隆市政府提供
基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港，傳統古禮祭江，邱佩琳點睛下水。圖／基隆市政府提供

基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港，傳統古禮祭江，邱佩琳點睛下水。圖／基隆市政府提供
基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港，傳統古禮祭江，邱佩琳點睛下水。圖／基隆市政府提供

邱佩琳 基隆 龍舟賽

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