產官學AI產業論壇 謝國樑：積極規畫基隆AI產業發展藍圖

基隆市政府今舉辦「基隆市AI產業論壇」，邀集產業界、學術界及公部門代表齊聚一堂，共同探討人工智慧AI產業發展趨勢及未來合作契機。市長謝國樑說，積極規畫基隆AI產業發展藍圖，吸引企業投資進駐與技術導入，也吸引更多優秀人才返鄉、移居基隆。

論壇邀請台灣電力公司副總經理鄭慶鴻、台灣自來水公司副總經理武經文、國立台灣海洋大學副校長顧承宇以及多位產業專家、學者與企業代表參與，針對AI技術發展、智慧城市應用、產業轉型及人才培育等議題交流與分享。

謝國樑表示，面對全球AI浪潮快速發展，基隆將積極把握科技轉型契機，結合城市特色與產業優勢，推動智慧城市建設與AI產業發展，打造北台灣智慧創新重鎮。

謝國樑提到，AI技術發展日新月異，從生成式AI、智慧製造、智慧交通到智慧醫療與智慧治理，人工智慧已不再只是科技產業的專業領域，而是深刻改變人們生活方式與產業發展模式的重要力量，也逐步重塑城市競爭力的核心基礎。

謝國樑表示，基隆作為北台灣重要海洋門戶城市，擁有優越的港口條件，並鄰近雙北都會區，具備良好的交通與區位優勢，並有國立台灣海洋大學等教育資源，以及具備轉型潛力的港灣空間與在地產業基礎，具備發展AI相關產業及智慧應用的重要條件。

謝國樑說，基隆市政府正積極規畫AI產業發展藍圖，希望整合區位優勢、產業基礎、人才資源及城市發展需求，逐步吸引更多AI相關企業、研發能量與智慧應用服務進駐基隆，形成完整產業生態系。正評估未來引進AI運算中心的可行性，希望透過完善的基礎設施規畫，提供AI研發、智慧應用、數位服務及相關新興產業更優質的發展環境，強化城市數位競爭力。

基隆市政府今舉辦「基隆市AI產業論壇」，邀集產業界、學術界及公部門代表齊聚一堂。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今舉辦「基隆市AI產業論壇」，邀集產業界、學術界及公部門代表齊聚一堂。圖／基隆市政府提供