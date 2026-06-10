消防員爆分攤電費最高千元 花蓮消防局：公共用電全額公費支應

花蓮縣議員接獲陳情，指出部分消防分隊除寢室冷氣採使用者付費外，公共區域超額電費疑由隊員分攤，甚至有人每期須負擔逾千元。對此，花蓮縣消防局強調，公共空間水電費均由公務預算支應，並未要求同仁共同負擔，也沒有追查陳情或爆料者情事。

民進黨縣議員胡仁順今天貼文表示，縣內多數消防分隊寢室冷氣皆採插卡計費制度，而部分分隊公共區域超出預算的電費，疑由基層消防員共同分攤，有人每期負擔金額甚至超過1000元。

胡仁順指出，消防單位近年各式裝備及設備逐步電氣化，用電需求持續增加，加上消防人員全天候24小時輪班執勤，與一般行政機關朝九晚五運作模式不同，若還要自行吸收公共區域部分電費，顯然不夠合理。

胡仁順也提到，據傳局內高階主管曾試圖追查陳情來源，讓基層同仁承受壓力，因此公開呼籲尊重吹哨者權益，若再有類似情況發生，將持續監督並揭露。

無黨籍縣議員黃馨表示，接獲消防同仁反映，認為長期以來基層被要求節約用電及自付部分費用，但其他空間較大的公務機關卻未見相同標準，質疑在高溫環境下限制冷氣使用，恐影響消防人員備勤品質與體能狀況。

對於外界質疑，消防局長吳兆遠澄清，消防局從未限制各分隊冷氣使用，也未要求同仁分攤辦公區、備勤室等公共空間的水電支出，相關費用均由公務經費全額負擔，更不存在追查陳情者身分的情況。

吳兆遠表示，寢室屬於同仁下勤後的個人休息空間，因此各分隊多設有獨立電表，依實際用電度數由使用者自行負擔。據了解，多數分隊每人每期電費約400至600元，花蓮分隊因空間較大，平均負擔約1000元左右。

吳兆遠指出，部分分隊若年度業務費尚有結餘，秋季檢討時也會視情況回饋同仁，平均發放或補貼寢室電費，以減輕個人負擔。