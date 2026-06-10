父母都曾失智！花蓮運將投入首支友善車隊：希望別人的家人被溫柔對待

花蓮縣首批「失智友善愛心計程車隊」昨正式成軍，由7名受過專業訓練的司機投入服務，協助失智長輩就醫、復健及參與社區活動。其中司機郭友田因父母先後罹患失智症，得知計畫後立即響應，希望將自身照顧經驗化為守護他人的力量，陪伴失智家庭安心出門、平安回家。

花蓮縣衛生局與門諾醫院失智共照團隊推動失智友善愛心計程車隊，郭友田分享，多年前在花蓮車站排班時，看見一名全身沾滿糞汙的老人焦急攔車，當時不少人避之唯恐不及，但他仍載送對方前往醫院，這是因為自己的父母都曾罹患失智症，深知家屬的無助與擔憂，也希望長輩在外都能獲得公平且溫柔的對待。

郭友田表示，失智症患者常出現記憶衰退、自言自語及時空混淆等情況，家屬最擔心的並非忘東忘西，而是當無法陪伴在旁時，長輩是否能受到善待。

另一名司機李清德同樣有照顧失智家人的經驗，他的父親生前曾出現被害妄想、焦慮及記憶衰退等症狀，照顧歷程相當辛苦；他認為，失智友善車隊最大的價值不只是接送服務，而是讓長輩在外出過程中獲得理解與尊重，「如果當年有這樣的服務，照顧家庭一定會安心很多」。

門諾醫院院長莊永鑣表示，加入車隊的司機不只是計程車駕駛，更是失智友善社區的重要夥伴，當社區有更多人願意理解並接納失智症患者，失智家庭就不再孤單，也期待未來有更多司機投入，逐步建構完整的失智友善交通網絡。

門諾醫院長照部督導陳盈如表示，花蓮65歲以上長者約有6萬多人，失智症盛行率約8％，推估縣內有4千多名失智長者，患者可能出現時間、空間感混亂、判斷力下降、情緒起伏大及重複問話等情形，可能因迷路、忘記目的地或遭受詐騙而陷入危險，因此建立友善支持網絡格外重要。

衛生局指出，失智症患者眼中的世界可能與一般人不同，例如將平坦路面誤認為深谷而不敢下車，透過專業培訓，司機能理解這些行為背後原因，以耐心與同理心陪伴長輩完成每一次移動，為失智家庭提供更安心的交通支持。

花蓮縣衛生局與門諾醫院失智共照團隊推動失智友善愛心計程車隊，門諾醫院長莊永鑣為加入的計程車貼上「失智友善」的貼紙。圖／門諾醫院提供