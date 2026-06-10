快訊

蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

含糖咖啡、加工肉都上榜 心臟科醫師籲早上9點前少碰5種食物

台北捷運北門站出口旁出現天坑 變電箱也陷落緊急開挖

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突傳歇業 旅客嘆可惜謝國樑盼留下

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影

國立海科館委託經營的基隆八斗子「倉箱蜜境文旅」，在Google擁有4.5顆星高評價，昨業者宣布將於7月15日結束營運，不少網友嘆「太可惜了，基隆又少了一間優質住宿」。市長謝國樑表示，得知後十分錯愕及重視，基隆的飯店假日都供不應救，已協助聯繫及協調，盼讓好的企業可以繼續留在基隆。

HOTEL BEGINS昨在官網說，倉箱蜜境文旅的這段旅程即將畫下句點，感謝每一位曾經在這裡停留的旅人，謝謝您將旅程中的一段時光交給他們收藏，將於7月15日結束營運。

消息一出有不少網友留言，一名網友說，「好突然啊，太可惜了，覺得你們把基隆在地生態、文化與特色結合的很好，還有旁邊就是海科館火車站，很方便探索火車慢旅。」、「太可惜了，基隆又少了一間優質住宿」。

2022年開幕的倉箱蜜境文旅，是海科館的學員宿舍改造委外經營，主打的深度生態導覽，是基隆近年最具指標性的住宿之一，在Google更擁有高達4.5星的好評。

謝國樑說，Hotel Begins昨天宣布歇業，他得知後十分重視，他和產發處長蔡馥嚀了解營運的狀況，已聯繫海科館館長並希望聯絡到飯店業者，大家坐下來討論。

謝國樑表示，基隆現在其實是有旅宿需求，以基隆長榮桂冠酒店為例，住房常常供不應求，可見基隆的旅宿需求，市府十分關心，希望做一些安排能圓滿解決。

謝國樑指出，市府希望以地方政府的立場，了解雙方在履約上是否有一些認知上不同的地方，盼大家可以碰面討論再確認，周未基隆的飯店多供不應求，希望能讓更多好企業留在基隆。

海科館表示，昨獲悉重雋股份有限公司因營運規畫調整，預計於7月中旬結束Hotel Begins對外營運。目前正積極與重雋公司高層聯繫，並規畫召開雙方協調會議，以進一步瞭解該公司決定結束營運之原因及面臨之困難，共同研商可行之解決方案。

海科館說，如評估後確認無法持續營運，期盼雙方秉持誠信、公平及互惠原則，儘速釐清相關權利義務與責任歸屬，並完成資產返還及點交程序，以利後續辦理招商作業。海科館將積極推動相關後續事宜，期能儘速恢復海科館旅宿服務營運，持續為參訪遊客提供優質且完善之住宿服務。

基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影

基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 海科館

延伸閱讀

基隆未來24小時雨量預估100毫米 基隆市務會議今移往災害應變中心召開

交通死亡人數創高 基市府：持續精進交通安全

因應連日雨勢 謝國樑要求基隆市府局處落實防汛

國旅補助有望上路？ 陳世凱：預算過關後1個月內啟動

相關新聞

南投巧克力咖啡節6月19日登場 百家品牌、晚會煙火秀

南投巧克力咖啡節19日登場，除集結逾百家巧克力、咖啡品牌，還有千人咖啡體驗、踩街、主題晚會、煙火秀等豐富活動，更結合數位...

停車場只能電子支付！南市議員受困 黃偉哲允要求改善

越來越多民營停車場僅提供電子支付，不收現金，南市議員因無法付款而受困停車場，今質詢指對未使用行動支付的長者、外地遊客及民眾不便，要求市府將現金支付列為停車場營運基本條件，市長黃偉哲認同不合理說「公車都可以投現金」，允研議要求業者改善。

台美國際執法救護講座 中山附醫攜警消衛建構韌性

中山醫學大學附設醫院今天舉辦「台美國際執法X救護交流講座」，邀集醫療、警察、消防、救護義消及衛生單位共同交流，打造更具韌...

布袋高跟鞋教堂迎10周年 串連澎湖花火節推夏日音樂會

嘉義布袋高跟鞋教堂迎10周年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日舉辦「布袋放送」夏日派對，邀請獨立樂團演出，串連澎湖花火節推出住房優惠，住宿即贈500元商圈消費券，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家在夕陽下享受夏日音樂會。

雨勢影響 屏東縣春日鄉士文村下午停班停課

受到雨勢衝擊，屏東縣春日鄉公所中午宣布，士文村下午停班停課。

變革！北捷在這捷運站試辦「綠燈行、紅燈停」

台北捷運公司自行研發「閘門LED通行識別指示燈」，方便進出站旅客立即掌握票卡感應狀態，即日起在國父紀念館站鄰近5號出口的2座閘門試辦，移除現有的紅色門檔，以「綠燈行、紅燈停」概念，協助旅客快速通過閘門，大型活動舉辦時加速旅客進出站。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。