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南橫利稻路段坍方中斷 搶修後預計上午9時恢復通車
連日豪雨影響，台東縣海端鄉台20線南橫公路177K+700處利稻路段，昨天清晨5時33分發生邊坡坍方，大量土石滑落路面，造成雙向車道全面受阻，一度無法通行。
事故發生後，交通部公路局南區養護工程分局關山工務段立即派遣搶修人員及重機具進場清理坍方土石，展開道路搶通作業。經連夜及持續搶修後，預計於今天上午9時恢復正常通車。
由於近期山區降雨頻繁，邊坡土石鬆動，公路單位提醒用路人行經南橫公路山區路段時，務必提高警覺，注意落石及坍方風險，並配合現場交通管制措施，以維護行車安全。
公路局表示，民眾出發前可透過幸福公路APP或查詢公路防救災資訊系統及省道即時路況資訊，掌握最新道路通行情形，避免影響行程。
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