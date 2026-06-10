南橫利稻路段坍方中斷 搶修後預計上午9時恢復通車

新北市犬貓等寵物數逾三十六萬隻，居全國之冠，國民黨市長參選人李四川昨參訪新店區「小城里愛心認養小棧」，提設市立動物醫院等六大動保政見。民進黨蘇巧慧說，五月中旬即公布寵物政見獲得回響，三大方向包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能，及擴大寵物長照。

2026-06-10 00:05