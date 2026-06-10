交通死亡人數創高 基市府：持續精進交通安全

基隆市去年交通事故死亡數有十九人，創近五年新高，其中六人是行人，民進黨質疑基隆市長謝國樑拿事故件數下降自我催眠，迴避死亡數明顯上升的事實，市民用生命承擔市府的怠惰，要求市府提具體改善方案。市府表示持續精進交通安全。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，謝國樑多次宣稱基隆是「行人最安全的城市」，數字顯示，基隆去年交通事故死亡數十九人，比前年十四人增五人，創近五年死亡新高，交通治理出現警訊，市府真正該做的是提出一套有作用、可追蹤及可檢驗的交通安全治理計畫。

余睿柏說，市府包裝行人安全政績，去年基隆市交通事故行人死亡有六人，較前年三人翻倍，顯示基隆行人安全沒進步，反而退步。另基隆市近五年酒駕造成死亡人數，依序是四人、二人、三人，前年降為零人，去年又增為三人。

余強調，交通安全需要中央法規、警察執法及地方工程配合，要求謝市府應立即提出改善措施，讓市民安全出門、平安回家，而不是一次又一次自我催眠。

基市府回應，基隆整體交通事故及行人事故件數大幅下降至全台最低是不爭事實，近年推動校園周邊、易肇事路口改善，及人行環境優化、交通安全設施升級，包含設置綠底行穿線、放大型行人號誌、行人早開時相及相關警示設施，同步強化交通安全宣導及執法。將持續聚焦高齡者、機車族群及高風險事故態樣，滾動檢討事故熱點，透過工程改善、道安教育及執法強化等面向精進交通安全。