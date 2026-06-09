基市開辦孕期到育兒家庭安全照護課程 健全照護網絡守護母嬰健康

基隆市衛生局今天開辦2場「孕期到育兒的家庭安全照護」課程，共有50名醫護及相關照護專業人員參與，透過講師講授及案例分享，希望有助於提升第一線照護人員的實務能力與風險辨識敏度，跨領域合作守護下一代健康成長。

衛生局表示，為了提升醫護及相關專業人員，對兒童事故傷害預防與高風險孕產婦照護的專業知能，強化婦幼健康照護品質，今天分別在衛生局禮堂及德育護理健康學院，辦理「孕期到育兒的家庭安全照護」專業課程。

婦幼健康及兒童安全領域專家朱桂慧，以深入淺出的方式，講授嬰幼兒睡眠安全、燒燙傷預防與緊急處置、汽車安全座椅正確使用，以及跌墜傷害預防等重要主題，協助醫護人員掌握兒童常見事故預防重點，進一步將安全觀念融入日常衛教及照護工作。

課程也納入高風險孕產婦健康照護議題，針對高危險妊娠常見風險因子、孕期紅旗警訊辨識、定期產前檢查的重要性、基隆市在地孕產照護資源等內容進行說明，並強調專業團隊合作與家庭支持系統在孕產照護中的重要角色。

透過案例分析與實務交流，也有助強化醫護人員早期發現、即時介入與轉介服務能力，協助降低孕產期健康風險，守護孕產婦及兒童健康。

基隆市衛生局表示，兒童事故傷害及高風險孕產婦照護是婦幼健康工作的重要環節，辦理專業教育訓練提升第一線醫護人員專業知能與照顧人員，不僅有助於孕產婦及兒童健康照護網絡，更能落實「預防勝於治療」的健康促進觀念。

衛生局長張賢政說，婦幼健康及家庭幸福與城市永續發展的重要基礎，期盼藉由持續推動專業教育訓練與跨領域合作，提升醫護照護照護量能，讓孕產婦及兒童都能獲得更完整更優質的健康服務，共同守護下一代健康成長。

基隆市衛生局今天開辦「孕期到育兒的家庭安全照護」課程，透過講師講授及案例分享，提升第一線照護人員的實務能力與風險辨識敏度，跨領域合作守護下一代健康成長。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天開辦「孕期到育兒的家庭安全照護」課程，透過講師講授及案例分享，提升第一線照護人員的實務能力與風險辨識敏度，跨領域合作守護下一代健康成長。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天開辦「孕期到育兒的家庭安全照護」課程，透過講師講授及案例分享，提升第一線照護人員的實務能力與風險辨識敏度，跨領域合作守護下一代健康成長。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天開辦「孕期到育兒的家庭安全照護」課程，透過講師講授及案例分享，提升第一線照護人員的實務能力與風險辨識敏度，跨領域合作守護下一代健康成長。圖／基隆市衛生局提供