全台少見蘇澳「海上龍舟」比賽端午登場 同場表揚績優基層民政人員

全台少見的宜蘭蘇澳限定「海上龍舟賽」，6月19日端午節當天在南方澳第一漁港登場，今年賽事由當地知名的信仰中心「南天宮」金媽祖廟輪值主辦，不僅具有在地漁村特色，更考驗選手在範圍不大的港區如何控槳，蘇澳鎮長李明哲邀請全國遊客到場觀賽，感受獨特的海上節慶。

地方仕紳今天特別在南天宮舉辦賽前祈福，主辦單位強調，南方澳海上龍舟賽不只是傳統民俗體育競賽，更凝聚了在地漁民的團結精神與深厚的媽祖信仰，活動當天清晨5時將由海上祭港祈福儀式揭開序幕，3艘象徵吉祥的龍舟在媽祖加持下，將依序繞行南方澳三大漁港，祈求境內風調雨順。

8時起，13支「社會男子組」與「男女混合組」參賽隊伍正式開划，在全長280公尺的海上賽道展開對決，今年更特別邀請馬來西亞古晉與蘇澳港的國際青年商會菁英同場競渡。

蘇澳鎮公所同時也舉辦地方民政與調解委員表揚大會，此次獲獎名單亮眼，包括榮獲內政部長獎的績優資深調解委員陳錦育，以及榮獲特優里長的永光里長盧育順；另外，南成里長張誠烋與朝陽里長李順義，也因分別深耕基層32年與28年，獲頒「里仁為美」服務奉獻獎。

同時也公開表揚四位資深績優鄰長與民政人員，包含服務高達43年的南安里張新英、34年的龍德里莊建民、28年的蘇北里柯畯傑、27年的南強里邱智賢，以及服務25年的績優里幹事劉武郎。鎮公所特別頒發「無私奉獻」與「忠於職責」琉璃獎座，向這些長期在基層克盡職守、用心服務的尖兵致敬。

績優民政人員劉武郎里幹事，民政服務年資25年。圖／鎮公所提供

蘇澳鎮永光里長盧育順榮獲特優里長。圖／鎮公所提供

蘇澳鎮非常獨特的「海上龍舟」競賽，在漁港舉行。圖／蘇澳鎮公所資料照

績優資深調解委員陳錦育與蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義、蘇澳鎮里長聯誼會、調解委員會全體人員合影。圖／鎮公所提供

績優資深調解委員陳錦育，榮獲內政部長獎。圖／鎮公所提供