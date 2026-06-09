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把台東搬進捷運站！台東博覽會快閃西門町 220件特色商品吸客

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
快閃店集結超過220件特色商品，將台東山海風景與慢活文化融入生活選物。圖／台東縣政府提供
快閃店集結超過220件特色商品，將台東山海風景與慢活文化融入生活選物。圖／台東縣政府提供

距離2026台東博覽會開幕不到一個月，台東縣政府持續加強宣傳力道。繼日前在桃園國際機場設置快閃店後，第二波宣傳列車開進台北捷運西門站，今起至14日於站內B1大廳設置「台東博覽會捷運快閃店」，希望藉由台北最具人氣的商圈與交通節點，吸引民眾提前認識台東博覽會，並為暑假觀光市場暖身。

縣府表示，2026台東博覽會將於7月3日至8月20日舉辦，串聯全縣9大展區、23場主題展覽、14個活動品牌及超過200場限定活動。今年以「SLOW FOR LIFE」為主題，透過慢經濟、南島文化、台東藍及永續發展等面向，呈現台東獨特的生活方式與文化底蘊。

此次西門站快閃店集結超過220件品牌授權商品，將台東山海風景、在地文化與慢活精神轉化為生活選物，讓民眾在日常通勤與逛街之餘，也能透過商品感受來自東台灣的生活風格。

文化處指出，西門站每日人流龐大，不僅是重要交通樞紐，也是國內外旅客必訪的熱門商圈。選擇在此設置快閃店，希望突破傳統展覽形式，直接走進民眾生活圈，增加台東博覽會的曝光度與話題性。

現場除販售特色商品外，也同步展示台東博覽會主視覺、展區介紹及活動亮點，並透過QR Code連結官方平台，讓民眾快速掌握展覽資訊，進一步規劃暑假台東之旅。

來自台北的林小姐表示，平時工作忙碌，較少有機會接觸台東相關活動，這次在捷運站看到快閃店感到相當新鮮。「以前只知道熱氣球和伯朗大道，現場才發現原來台東還有這麼多特色品牌和文化活動，會想安排時間到台東走走。」

另一名在西門町逛街的陳先生則說，快閃店設在捷運站裡相當方便，通勤途中就能順手逛逛，也能提前了解今年台東博覽會有哪些內容。「如果暑假有空，會考慮帶家人到台東旅遊」。

活動期間，民眾搭乘捷運至西門站，在現場拍照打卡並追蹤「2026台東博覽會 Taitung Expo」臉書粉絲專頁，即可獲得捷運點數回饋；於快閃店單筆消費滿額，也可獲得額外點數獎勵，希望透過互動行銷方式，吸引更多民眾參與。

縣府表示，透過桃園機場及台北捷運雙據點宣傳，希望在博覽會正式登場前，讓更多國內外旅客認識台東，進一步將台北的人潮轉化為暑假實際到訪台東的旅遊人流，帶動地方觀光與消費效益。

台東博覽會捷運快閃店今起進駐台北捷運西門站，提前為暑假活動暖身。圖／台東縣政府提供
台東博覽會捷運快閃店今起進駐台北捷運西門站，提前為暑假活動暖身。圖／台東縣政府提供

台東 台北 西門町

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