居家安全與閱讀素養並重…羅東鎮發5萬個住警器 閱讀三重奏開跑

為打造安全且具文化涵養的幸福城鎮，宜蘭羅東鎮公所除了斥資2890萬元採購5萬個住宅用火災警報器，近日由鄰長配送至每戶兩個，強化居家防火安全外；鎮立圖書館也將於6月16日起推出「閱讀三重奏」暑期活動，透過競賽與挑戰全面提升學童閱讀力。

鎮長吳秋齡表示，近期火災案件頻傳，住警器能在初期偵測煙霧並立即發出警報，是提醒住戶及早應變與逃生、爭取黃金救援時間的關鍵。這次採購特別針對鎮轄內住宅，凡每一門牌（設籍）皆發送2個住警器，希望藉此有效降低財產損失，達到「早期預警、即時避難、防災減災」目標。

吳秋齡提醒鎮民，透過鄰長系統領取後應儘速完成安裝，並養成定期檢查設備功能的習慣，提升居家防火安全，打造宜居幸福城鎮。

閱讀是培養學童終身學習與累積知識的基礎，鎮公所也努力培養下一代的軟實力。羅東鎮立圖書館將於6月16日至8月30日，針對3至15歲青年學子推出豐富多元的「閱讀三重奏-啟動閱讀行動力」系列活動。

活動內容包含第一重奏「讀冊王・鬥陣選」，依借閱冊數評選30名閱讀王，最高頒發1000元獎勵金與集點禮；第二重奏「悅讀畫布&寫作」依年齡引導學童以圖文分享心得累積點數；最受歡迎的第三重奏「閱讀BINGO大挑戰」則讓學童解鎖任務卡連線拼扭蛋抽獎。詳細活動資訊可至羅東鎮立圖書館粉絲專頁查詢。

羅東鎮立圖書館將於6月16日至8月30日，針對3至15歲青年學子推出「閱讀三重奏-啟動閱讀行動力」系列活動，有機會獲得獎金及抽獎機會。圖／鎮公所提供

羅東鎮立圖書館將於6月16日至8月30日，針對3至15歲青年學子推出「閱讀三重奏-啟動閱讀行動力」系列活動，有機會獲得獎金及抽獎機會。圖／鎮公所提供

羅東鎮公所斥資2890萬元採購5萬個住宅用火災警報器，由鄰長配送至每家戶兩個，強化居家防火安全。圖／鎮公所提供

羅東鎮立圖書館將於6月16日至8月30日，針對3至15歲青年學子推出「閱讀三重奏-啟動閱讀行動力」系列活動，有機會獲得獎金及抽獎機會。圖／鎮公所提供