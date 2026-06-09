宜蘭安農溪「柯林景觀橋」超前動工 明年1月夢幻紫橋亮相縫合斷點

宜蘭縣安農溪分洪堰公園南支流路網長期存在斷點，用路人不僅需多繞2.1公里的遠路，更因現有通道狹窄，人車爭道，險象環生。縣政府向交通部爭取補助投入3900萬元興建「柯林景觀橋」，目前工程進度超前，預計明年一月完工，屆時粉紫夢幻橋體亮相，建構水岸新地標及特色觀光廊帶。

安農溪風光秀麗，吸引遊客，主流在中下游分洪堰分為南、北支流，北支流已建有跨河橋梁，南支流因缺乏連通，造成路網斷點。縣政府為完善遊憩動線並串聯周邊路網，積極推動「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」去年底動工，盼建構出完整的遊憩動線迴圈。

該工程以「安全、友善、景觀融合」為核心理念，新橋長91.5公尺、寬3公尺，結構採三跨連續預力混凝土中空板梁設計，以律動線條演繹現代拱橋意象；橋面除了設置防滑鋪面、護欄與夜間照明，橋墩處更規劃觀景節點平台。

橋梁兩端同步設置無障礙斜坡道與自行車牽引道，讓單車騎士與行人能安全、輕鬆地進出分洪堰風景區；此外安農溪流域近年由中央與地方各機關持續優化，已成宜蘭指標性遊憩廊帶，新橋的加入將進一步健全整體的河岸遊憩系統。

縣政府工商旅遊處表示，為了凝聚地方認同，新橋經多次地方會議達成3項共識，新橋命名為「柯林景觀橋」， 橋梁選定「紫色」，未來北支流分洪橋如果有重新上漆的需求，顏色選擇應與柯林景觀橋一致。施工已達36.21%，進度超前，預計明年元月完工。