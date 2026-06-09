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因應連日雨勢 謝國樑要求基隆市府局處落實防汛
因應今天與明天滯留鋒面及西南氣流可能帶來的劇烈降雨，基隆市長謝國樑今天要求市府各局處全面動員，落實各項防汛準備工作。
受滯留鋒面及西南氣流影響，基隆市近日大雨不斷。謝國樑今天在市政會議中表示，因應今明2天滯留鋒面及西南氣流可能帶來的劇烈降雨，他要求市府各局處全面動員，落實各項防汛準備工作，守護市民生命財產安全。
謝國樑表示，根據中央氣象署預測，基隆未來3天平均每天降雨量都會到100多毫米，總累積雨量上看300毫米；若照這樣的趨勢，恐有颱風等級形成的災害，已嚴格要求各市府單位提高警覺。
疑受持續強降雨影響，基隆市中山區中和路170號附近樹幹於近中午傾倒，壓到當地高壓纜線。民進黨市議員施偉政獲報後立即趕赴現場協助，並通知有關單位前往搶修。
台灣電力公司基隆區營業處指出，為配合市府將傾倒的樹幹排除、確保搶修作業安全及避免發生意外，營業處一度針對周邊區域預防性停電；經完成相關作業後，已於下午1時30分恢復供電。
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