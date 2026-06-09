豪雨可能造成颱風等級災害 謝國樑指示啟動防汛整備 提醒民眾注意安全

滯留鋒面及西南氣流今、明可能在帶來豪雨，基隆市長謝國樑今表示，豪雨趨勢恐造成颱風等級的災害，已要求各單位做好各項防汛準備，並密切觀察天氣預測變化與實際情況，滾動式調整應變作為，與民眾共度氣候考驗。

基隆市政府昨已將災害應變層級調升為「強化三級」，面對等同颱風等級的豪大雨威脅，市務會議今天從市府會議室，轉往災害應變中心舉行。

謝國樑說，過去24小時累積雨量約130至150毫米，預估未來24小時降雨量為100毫米，未來3天平均每日降雨量，都會達100多毫米。依照目前豪雨趨勢，恐有颱風等級形成的災害，市府不敢輕忽，已嚴格要求各單位做好防汛準備，進駐機關已依災害應變中心規範，展開整備作業。

環保局表示，將加強幹道水溝巡查清理工作，並規畫災區環境清理及設備整備。工務處則是落實救災裝備器材、移動式抽水幫浦及轄內168座水門、20處抽水站機具檢測，並進在淹水潛勢區域布建抽水機。

民政處與各區公所指出，將備妥沙包、小型抽水機等各項機具，整備收容物資，並隨時準備執行災害危險區域民眾的緊急避難與疏散撤離勸導。警察局與交通處也待命協助民眾疏散、執行預警性封閉路段等交通勤務管制。

市府提醒民眾，豪雨期間易發生溪水暴漲，務必避免前往山區、溪河等危險區域活動，並請民眾配合疏通住家周邊溝渠，做好防汛準備，出門時注意交通安全。

基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影