快訊

新竹氣爆奪2命！麵包店夫妻睡夢中遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨可能造成颱風等級災害 謝國樑指示啟動防汛整備 提醒民眾注意安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影

滯留鋒面及西南氣流今、明可能在帶來豪雨，基隆市長謝國樑今表示，豪雨趨勢恐造成颱風等級的災害，已要求各單位做好各項防汛準備，並密切觀察天氣預測變化與實際情況，滾動式調整應變作為，與民眾共度氣候考驗。

基隆市政府昨已將災害應變層級調升為「強化三級」，面對等同颱風等級的豪大雨威脅，市務會議今天從市府會議室，轉往災害應變中心舉行。

謝國樑說，過去24小時累積雨量約130至150毫米，預估未來24小時降雨量為100毫米，未來3天平均每日降雨量，都會達100多毫米。依照目前豪雨趨勢，恐有颱風等級形成的災害，市府不敢輕忽，已嚴格要求各單位做好防汛準備，進駐機關已依災害應變中心規範，展開整備作業。

環保局表示，將加強幹道水溝巡查清理工作，並規畫災區環境清理及設備整備。工務處則是落實救災裝備器材、移動式抽水幫浦及轄內168座水門、20處抽水站機具檢測，並進在淹水潛勢區域布建抽水機。

民政處與各區公所指出，將備妥沙包、小型抽水機等各項機具，整備收容物資，並隨時準備執行災害危險區域民眾的緊急避難與疏散撤離勸導。警察局與交通處也待命協助民眾疏散、執行預警性封閉路段等交通勤務管制。

市府提醒民眾，豪雨期間易發生溪水暴漲，務必避免前往山區、溪河等危險區域活動，並請民眾配合疏通住家周邊溝渠，做好防汛準備，出門時注意交通安全。

基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑（左）指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市市務會議今從市府會議室轉往災害應變中心召開，市長謝國樑（左）指出各單位做好防汛準備，並請民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 豪雨 颱風

延伸閱讀

基隆未來24小時雨量預估100毫米 基隆市務會議今移往災害應變中心召開

豪雨來襲 災防辦：山區土石流 大規模崩塌風險升高

強降雨高風險…苗縣府開設三級緊急應變中心 苗市公所可領防汛沙包

豪雨威脅升高 高雄市政府應變中心二級開設

相關新聞

豪雨可能造成颱風等級災害 謝國樑指示啟動防汛整備 提醒民眾注意安全

滯留鋒面及西南氣流今、明可能在帶來豪雨，基隆市長謝國樑今表示，豪雨趨勢恐造成颱風等級的災害，已要求各單位做好各項防汛準備，並密切觀察天氣預測變化與實際情況，滾動式調整應變作為，與民眾共度氣候考驗。

死亡人數創高！綠批謝國樑吹噓交通安全政績 謝市府：持續守護用路安全

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，基隆去年交通事故死亡人數19人，創近5年新高，其中6人是行人，質疑基隆市長謝國樑只拿事故件數下降自我催眠，迴避死亡人數明顯上升，是讓市民用生命承擔市府的怠惰。

大雷雨狂轟屏東台東 慎防強陣風、閃電落雷

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時43分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

花蓮慈院行動車站2.0 可預約愛心服務

花蓮慈濟醫院與台鐵公司合作推動「行動車站二點○」，將購票、退換票、車班查詢及愛心服務登記等功能搬進醫院，病患與家屬看診後不必再趕往車站排隊，能提前安排乘車計畫，讓就醫返家更便利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。