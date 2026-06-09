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死亡人數創高！綠批謝國樑吹噓交通安全政績 謝市府：持續守護用路安全
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，基隆去年交通事故死亡人數19人，創近5年新高，其中6人是行人，質疑基隆市長謝國樑只拿事故件數下降自我催眠，迴避死亡人數明顯上升，是讓市民用生命承擔市府的怠惰。
基市府回應，個案的發生著實令人遺憾，但基隆整體交通事故及行人事故件數，大幅下降至全台最低是不爭的事實。市府將持續精進交通安全工作，守護市民用路安全。
余睿柏表示，謝國樑多次宣稱基隆是「行人最安全的城市」，但統計數字顯示，基隆市去年交通事故死亡人數達19人，比前年14人增加5人，並創近5年死亡人數新高，城市交通治理出現警訊，市府真正該做的是提出一套有作用、可追蹤、可檢驗的交通安全治理計畫。
余睿柏説，市府過去不斷包裝行人安全政績，但去年基隆市交通事故行人死亡人數為6人，較前年3人增加100%。行人死亡率也從前年8.3‰，陡升至去年29.9‰，顯示基隆的行人安全不但沒有進步，反而退步。
余睿柏指出，基隆市近5年酒駕造成死亡人數，依序是4人、2人、3人，前年降為0人，但去年又增為3人。酒駕防制不能只靠中央修法，也不能只在事故後短期加強取締。地方政府應該建立持續性的酒駕防制網絡，而不是放任危險繼續發生。
余睿柏表示，交通安全需要中央法規、警政執法及地方工程配合，最熟悉地方道路狀況的謝國樑帶領的市府團隊。謝市府應該立即提出改善措施，讓市民安全出門、平安回家，而不是一次又一次的自我催眠。
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