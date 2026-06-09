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台東縱谷稻作進入收割期 遇雨「倒伏」增搶收壓力

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縱谷地區一期稻作陸續進入收割期，關山、池上等稻米產區近日卻接連受到降雨影響，部分成熟稻田出現稻株傾倒、倒伏情形，增加收割難度。圖／讀者提供
台東縱谷地區一期稻作陸續進入收割期，關山、池上等稻米產區近日卻接連受到降雨影響，部分成熟稻田出現稻株傾倒、倒伏情形，增加收割難度。圖／讀者提供

台東縱谷地區一期稻作陸續進入收割期，關山、池上等稻米產區近日卻接連受到降雨影響，部分成熟稻田出現稻株傾倒、倒伏情形，增加收割難度。農民擔心持續降雨影響稻穀品質，趁著雨勢稍歇時趕緊駕駛割稻機下田搶收，希望將損失降到最低。

在池上、關山一帶稻田裡，可以看到大型割稻機來回穿梭，不少機具前方特別加裝滾輪設備，透過滾輪將倒伏的稻株扶起後再進行收割，以避免稻穗掉落及機具堵塞，提高收穫效率。

農民指出，水稻進入成熟期後，稻穗重量增加，若遇上連續降雨或強風吹襲，容易造成稻株傾斜甚至整片倒伏。一旦倒伏情況嚴重，不僅收割困難，也容易造成稻穗接觸地面後發芽、發霉或掉粒，直接影響產量與品質。

關山一名農民表示，今年稻穗結實情況不錯，但成熟期遇上降雨確實令人擔心。「現在最怕的就是一直下雨，稻子倒下去後機器不好割，收割速度慢很多，如果拖太久，品質也會受到影響」。

另有農民則說，近幾天不少農民都在注意天氣變化，只要雨勢稍微停歇，就會把握時間下田收割。「大家都在跟天氣賽跑，趁田區還能進去作業趕快收，不然接下來如果再下大雨，損失可能更大」。

為因應倒伏稻田收割問題，不少割稻機前方加裝俗稱「扶禾滾輪」或「分草滾輪」的裝置。農民表示，滾輪可在收割前先將傾倒的稻株扶正，引導稻桿順利進入割台，避免稻穗遭壓損或遺落田間，同時降低割台堵塞機率，提升收割效率及穀粒完整率。

關山鎮農會表示，目前縱谷地區一期稻作已陸續進入採收高峰，近期降雨確實造成部分田區出現倒伏現象，但多數情況仍屬輕微至中度，只要把握天候穩定時機進行收割，整體影響仍在可控範圍內。

農會指出，稻作成熟期最忌諱長時間降雨，不僅增加倒伏風險，也可能影響稻穀含水量及後續烘乾作業，因此持續提醒農民密切關注氣象資訊，適時調度農機進場收割。

因應倒伏稻田收割問題，不少割稻機前方加裝俗稱「扶禾滾輪」或「分草滾輪」的裝置。圖／讀者提供
因應倒伏稻田收割問題，不少割稻機前方加裝俗稱「扶禾滾輪」或「分草滾輪」的裝置。圖／讀者提供

台東 農民 稻米

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