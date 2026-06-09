快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆未來24小時雨量預估100毫米 基隆市務會議今移往災害應變中心召開

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府市務會議今天從市府會議室移往災害應變中心舉行。市長謝國樑說，未來24小時雨量預估是100毫米，已要求各單位做好防豪雨準備，並提醒民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影
基市府市務會議今天從市府會議室移往災害應變中心舉行。市長謝國樑說，未來24小時雨量預估是100毫米，已要求各單位做好防豪雨準備，並提醒民眾注意安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆雨勢不斷，基市府市務會議今天從市府會議室，移往災害應變中心舉行。市長謝國樑說，未來24小時雨量預估是100毫米，已要求各單位做好防豪雨準備，並提醒民眾注意安全。

受滯留鋒面接近、西南季風影響，基隆地區昨天雨勢就加大。市府今天將市政會議移至應變中心召開，掌握天候變化及確認防災整備工作。

謝國樑說，過去24小時雨量在130到150毫米之間，未來24小時雨量預估是 100毫米。雨量還是大，中南部更大，基隆市會做好防豪雨準備，因為雨如果下得很大，等同是颱風的災害等級威脅。

謝國樑表示，面對豪雨市府不敢輕忽，昨天也提升至防災強化三級，並在今天的市政會議會要求各單位做好準備。未來3天的雨量大概平均都是100多毫米，市府會密切觀察後續情況，做好準備。

雨量 基隆 謝國樑

延伸閱讀

因應西南氣流可能災情 南市今晚8時三級開設應變

滯留鋒面逐漸接近...暴雨狂炸南部 高屏山區累積雨量恐破350毫米

氣象署最新風雨預測 8縣市山區雨量達到停班停課標準

台南35抽水站啟動 晚間應變三級開設即時處置積淹水

相關新聞

大雷雨狂轟屏東台東 慎防強陣風、閃電落雷

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時43分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

花蓮慈院行動車站2.0 可預約愛心服務

花蓮慈濟醫院與台鐵公司合作推動「行動車站二點○」，將購票、退換票、車班查詢及愛心服務登記等功能搬進醫院，病患與家屬看診後不必再趕往車站排隊，能提前安排乘車計畫，讓就醫返家更便利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。