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基隆未來24小時雨量預估100毫米 基隆市務會議今移往災害應變中心召開
基隆雨勢不斷，基市府市務會議今天從市府會議室，移往災害應變中心舉行。市長謝國樑說，未來24小時雨量預估是100毫米，已要求各單位做好防豪雨準備，並提醒民眾注意安全。
受滯留鋒面接近、西南季風影響，基隆地區昨天雨勢就加大。市府今天將市政會議移至應變中心召開，掌握天候變化及確認防災整備工作。
謝國樑說，過去24小時雨量在130到150毫米之間，未來24小時雨量預估是 100毫米。雨量還是大，中南部更大，基隆市會做好防豪雨準備，因為雨如果下得很大，等同是颱風的災害等級威脅。
謝國樑表示，面對豪雨市府不敢輕忽，昨天也提升至防災強化三級，並在今天的市政會議會要求各單位做好準備。未來3天的雨量大概平均都是100多毫米，市府會密切觀察後續情況，做好準備。
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