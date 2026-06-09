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入園碰運氣？台東森林公園入口開放不定 遊客、民眾攀護欄險象環生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東森林公園綠水橋入口近日頻繁出現大門緊閉情況，部分民眾因久候不耐，冒險翻越綠水橋護欄進出園區，引發安全疑慮。記者尤聰光／攝影
台東森林公園綠水橋入口近日頻繁出現大門緊閉情況，部分民眾因久候不耐，冒險翻越綠水橋護欄進出園區，引發安全疑慮。記者尤聰光／攝影

台東森林公園自5月1日起全面免費開放後，原本被視為便民措施，卻衍生新的管理爭議。位於國際地標旁的綠水橋入口，近期頻頻出現大門緊閉情況，由於開門時間沒有固定標準，不少晨運民眾及外地遊客撲空苦等，甚至有人被迫從橋梁兩側攀爬進出，引發安全疑慮。

清晨時段是許多民眾運動的黃金時間，不少人習慣從綠水橋入口進入森林公園散步、慢跑或騎自行車。不過近來不少民眾發現，大門何時開放似乎全憑運氣，有時清晨5點多就能進入，有時卻得等到7、8點，甚至更晚。

一名長期在森林公園晨運的阿公無奈表示，以前收取門票時，管理相當正常，入口大約清晨5點半至6點間就會開啟，讓民眾順利入園運動；如今改為免費開放後，開門時間卻變得毫無規律。

「有時候天都亮很久了，門還是鎖著。」阿公說，大家在門口等來等去，卻不知道什麼時候才會有人來開門，讓許多習慣早起運動的人相當困擾。

來自外縣市的遊客也抱怨，特地安排一早到森林公園欣賞湖光景色與海岸晨曦，結果抵達後發現入口緊閉，只能站在門外發呆。「網路上查不到開門時間，現場也沒有公告，真的很錯愕。」有遊客直言，森林公園既然標榜免費開放，卻連最基本的進出時間都不清楚，對觀光客並不友善。

更令人擔憂的是，部分民眾不願久候，竟選擇從綠水橋兩側護欄攀爬進出。由於橋下就是溪流水域，橋面與下方有明顯高低落差，一旦失足摔落，後果不堪設想。

有民眾表示，自己曾親眼看見長輩、小朋友以及遊客提著腳踏車試圖跨越護欄，看得膽戰心驚。「下面就是溪水，萬一跌下去怎麼辦？」他認為，現在最大的問題已經不只是等待開門，而是衍生出公共安全風險。

另一名經常到森林公園散步的市民則說，大家其實不是反對免費政策，而是希望管理單位能把基本配套做好，至少公告固定開門時間，讓民眾有所依循，不要讓遊客大老遠跑來卻吃閉門羹。

不少民眾認為，森林公園免費開放後，遊客人數明顯增加，園區形象也受到更多關注。若入口管理時間不一致，甚至造成民眾翻越護欄、冒險攀爬，恐怕與推動友善觀光的初衷背道而馳。

民眾呼籲相關單位盡快檢討管理機制，建立明確且固定的開放時間，同時加強入口公告與人員管理，避免遊客及市民因久候而鋌而走險，讓森林公園真正成為安全又便利的休憩空間。

民眾認為免費開放是美意，但仍應建立固定開園時間與管理機制，避免衍生爭議。記者尤聰光／攝影
民眾認為免費開放是美意，但仍應建立固定開園時間與管理機制，避免衍生爭議。記者尤聰光／攝影

有遊客清晨前往森林公園賞景，卻遇入口關閉，只能在門外苦等。記者尤聰光／攝影
有遊客清晨前往森林公園賞景，卻遇入口關閉，只能在門外苦等。記者尤聰光／攝影

森林公園 台東

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