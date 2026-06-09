花蓮慈院行動車站2.0 可預約愛心服務

花蓮慈濟醫院與台鐵公司合作推動「行動車站二點○」，將購票、退換票、車班查詢及愛心服務登記等功能搬進醫院，病患與家屬看診後不必再趕往車站排隊，能提前安排乘車計畫，讓就醫返家更便利。

花蓮幅員狹長，民眾仰賴鐵路往返醫院就診，尤其長者、行動不便者，看診或檢查後若還得前往車站辦理票務，增加身體與時間負擔，花蓮慈院與台鐵二○二三年二月試辦行動車站服務，獲病患與家屬好評。

慈濟醫院表示，今年六月一日起，行動車站升級為二點○版，地點設於大愛樓一樓門診大廳服務台旁專櫃，每周一至五上午九時至中午十二時、下午十二時三十分至下午三時提供服務，並新增多元行動支付功能。

台鐵東區營運處長楊舜安說，除無法直接搭乘火車外，車站櫃台的基本服務都能在醫院內完成；行動車站能串接愛心服務，輪椅族或有特殊需求旅客購票時，可同步登記協助事項，車站人員將提前掌握車次、座位及需求。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，許多外地病患能在醫院內即完成購票作業，節省時間，也讓病患能安心看診、安心返家。前來看診的許姓男子說，以往看病結束要趕到車站排隊買車票，現在能在醫院內完成購票相當方便；同行的父親也說，對長者及身障人士而言，這項服務十分貼心。