看病也能買車票！花蓮慈院攜手台鐵升級行動車站 還能預約愛心接送

花蓮慈濟醫院與台鐵公司合作推動「行動車站2.0」，將購票、退換票、車班查詢及愛心服務登記等功能搬進醫院，病患與家屬看診後不必再趕往車站排隊，也能提前安排乘車協助，讓就醫返家更加便利。

花蓮幅員狹長，不少民眾仰賴鐵路往返醫院就診，尤其長者、身障人士及行動不便者，看診或檢查後若還得前往車站辦理票務，往往增加身體與時間負擔，花蓮慈院與台鐵於2023年2月試辦行動車站服務，提供購票、退換票及車班諮詢等業務，獲得病患與家屬好評。

慈濟醫院表示，今年6月1日起正式升級為2.0版，服務地點設於大愛樓一樓門診大廳服務台旁專櫃，每周一至周五上午9時至中午12時、下午12時30分至下午3時提供服務，並新增多元行動支付功能。

今天上午簽署儀式由花蓮慈院長林欣榮與台鐵東區營運處長楊舜安代表簽署，象徵醫療照護與交通服務跨域合作再升級。

楊舜安表示，行動車站是花蓮車站服務的延伸，除了無法直接搭乘火車外，車站大部分基本服務都能在醫院內完成；雖然目前台鐵APP可提供訂票及退換票功能，但許多長者、不熟悉智慧型手機操作的民眾，甚至沒有手機的兒童與學生，仍有使用實體車票與專人服務的需求。

楊舜安指出，行動車站也能串接愛心服務，當輪椅族或有特殊需求旅客購票時，可同步登記協助事項，車站人員將提前掌握車次、座位及需求，待旅客抵達車站後即可提供接送與上下車協助，讓病患及家屬從醫院到車站無縫接軌。

林欣榮表示，許多外地病患完成看診或檢查後，常需再趕往車站辦理退票、換票或購票，對身體不適者而言相當辛苦，如今在醫院內即可完成相關作業，不僅節省時間，也讓病患能安心看診、安心返家。

經常往返花蓮與玉里的慈院聽力檢查師鄒嘉惠表示，由於工作需要定期搭乘火車前往玉里支援，行動車站讓她能依工作進度即時調整車票，減少交通安排上的不確定性。

前來看診的許先生也表示，過去看完病還要趕到車站排隊，如今在醫院內就能完成票務處理，相當方便；同行的父親則認為，對長者及身障人士而言，這項服務十分貼心，能有效減輕搭車負擔。

花蓮慈濟醫院與台鐵公司合作推動「行動車站2.0」，服務地點設於大愛樓一樓門診大廳服務台旁行動車站專櫃，服務時間為每周一至周五上午9時至中午12時、下午12時30分至3時。圖／花蓮慈濟醫院提供