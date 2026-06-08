登山聖地「抹茶山」10日修路封山5個月 山友崩潰揪團搶搭末班車

網路爆紅的宜蘭礁溪「抹茶山」因唯一聯外產業道路2.1公里處邊坡坍塌，縣府將於後天起封路施工150天，封山5個月上不去，消息傳出後讓山友崩潰，近日紛紛揪團搶搭最後一波攻山潮，外縣市登山客也特地趕來，相約11月再見。

宜蘭縣政府農業處表示，去年底連續豪雨導致該路段路面龜裂、邊坡受損嚴重，為了維護通行安全，縣政府編列300多萬元復建經費進行修復，預計工期長達5個月，接下來想要一睹翠綠山巒美景的民眾，恐怕得再耐心等等。

不過，為了讓民眾能及早重回山林，農業處今天表示，將會全力督促包商積極趕工，若工程進度提前，將會另行公告提早解禁；在施工的150個日曆天內，該路段嚴格禁止任何人員通行，呼籲所有前往的登山客與遊客務必配合。

針對這次大封路，農業處說，施工管制點將設在產業道路1公里處，也就是從五峰旗風景區的「聖母朝聖地」開始封閉，遊客一樣可以進入雄偉的教堂區域參觀，享受輕鬆的健走輕旅行，請勿再往抹茶山方向前進，以免發生危險。

面對長達半年的封山期，各大登山社團已引發熱烈討論，不少健行愛好者也紛紛開始尋找備案。許多山友透露，抹茶山封閉期間，大家相約轉移陣地，改往鄰近的「跑馬古道」作為平日練腳力的替代路線，繼續享受宜蘭的自然山林風光。

「抹茶山」封山期間，產業道路仍有「聖母朝聖地」可以一遊，走走雄偉的教堂區域，享受輕鬆的健走輕旅行。記者戴永華／攝影