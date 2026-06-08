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花蓮殯儀館蓋這裡恐「邊守靈邊吃土」 民代點名台11線三角地更適合

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府暫時選定壽豐鄉約20公頃土地作為殯儀館遷建地，有議員質疑此地風飛沙嚴重，家屬恐「邊守靈邊吃土」。圖／花蓮縣議會提供
花蓮縣政府暫時選定壽豐鄉約20公頃土地作為殯儀館遷建地，有議員質疑此地風飛沙嚴重，家屬恐「邊守靈邊吃土」。圖／花蓮縣議會提供

花蓮縣議員今天關心殯儀館遷建選址，縣府目前評估壽豐鄉華東段807地號及周邊土地作為基地，縣議會副議長徐雪玉質疑當地東北季風期間風飛沙嚴重，憂心未來家屬恐「邊守靈邊吃土」，建議另評估台11丙線與台11線交會處周邊土地。縣府表示，將納入後續整體評估。

縣府目前評估中的壽豐鄉華東段807地號及周邊土地，屬退輔會台東農場管理用地，面積約20公頃，預計6月召開部落諮詢會議，委託規畫團隊則將於8月底提出可行性評估報告。

徐雪玉今天在縣政總質詢上指出，華東段基地雖具備開發條件，但當地每逢東北季風來襲時風沙明顯，若未來生命園區設置於此，家屬守靈期間恐面臨環境不佳問題，建議縣府在部落諮詢及選址作業完成前，能審慎評估相關環境條件，並提出具體改善配套。

徐雪玉表示，位於台11丙線與通往花蓮大橋路段交會處的三角地帶，地理位置與周邊環境條件相對理想，認為適合作為殯儀館設置地點的區域，「今天不做，明天就後悔」，希望縣府能將該處納入選址考量。

徐也提到，約20年前曾建議將生命園區設置於慈雲山下農地，當地鄰近火葬場且周邊無住家，不易影響居民生活，但相關規畫後來未能推動。之後前縣長謝深山提出現行基地構想，規畫面積約20公頃，但當年可能未充分考量東北季風帶來的揚塵問題。

縣府民政處代理處長吳俊毅回應，若後續確認有東北季風造成風飛沙問題，將配合河川治理及防風林等措施改善環境條件，降低揚塵影響，副議長建議的替代地點，也將一併納入整體評估後再做決定。

花蓮 殯儀館

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