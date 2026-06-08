台琉國際帆船賽啟航 基隆海灣再現帆影點點 潮境海灣節玩到8月15日

北台灣年度海洋盛事，台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽昨天在潮境海灣啟航，吸引來自全球12個國家與地區、320位的頂尖航海好手及34艘重型帆船同場競技，賽事規模再創新高，點燃今夏基隆最熱烈的海洋動能與城市魅力。

基市府產業發展處長蔡馥嚀代表市長謝國樑，與基隆市議長童子瑋的秘書楊文河和多名市議員、基隆區漁會總幹事陳文欽等人，昨天共同鳴笛，為這場結合運動競技與海洋永續的頂級賽事拉開序幕。

基市府迎接各國選手到訪，昨晚舉行歡迎晚宴，謝國樑出面接待來自日本及世界各地的帆船選手與貴賓。晚宴由氣勢磅礡的和太鼓熊組與傳源文化藝術團帶來震撼人心的太鼓表演與原住民文化演出，讓國際友人深刻體驗台灣多元文化的美麗。

謝國樑在晚宴致詞時說，台琉國際帆船賽長年以來是台灣展現海洋外交的重要舞台，不僅深化台日交流情誼，更促成基隆與日本宮古島締結姊妹市。今年兩地代表再度共聚一堂，象徵著歷久彌新的深厚情緣。

謝國樑指出，基隆擁有優越的天然港灣條件，市府近年積極推動海洋觀光與遊艇產業發展，其中亞果八斗子遊艇港轉型升級計畫正持續推進，未來將建置符合國際標準的遊艇碼頭及更完善的補給設施。近日首航的基隆至石垣島渡輪航線，也為兩地觀光與經貿開啟全新契機，期盼透過海上賽事與定期航線的雙向並進，全面帶動台日在產業、觀光與文化上的深度互動。

蔡馥嚀表示，基隆國際帆船賽率先登場，由於基隆嶼周邊海域風向多變、水流複雜，極度考驗選手對風況與潮流的即時判斷。賽事啟動後，潮境海灣隨即上演震撼壯觀的角逐畫面，沿岸觀賽民眾擠滿了潮境公園與101高地，數十艘重帆在海面上帆影交錯，與基隆獨有的山海風光交織成最美的夏日海景。

產發處指出，「潮境海灣節」系列活動將一路舉辦至8月15日，歡迎全國民眾來到基隆，感受吹海風、看帆船、享受在地的Chill生活。相關活動資訊，可上潮嚮．山海基隆粉絲團（https://www.facebook.com/ilovekeelung）、潮境海灣節官網（www.chaojingbay.com.tw）查詢，或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。

台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽昨天在潮境海灣啟航，吸引來自全球12個國家與地區、320位的頂尖航海好手及34艘重型帆船同場競技。圖／基市府提供

台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽昨天在潮境海灣啟航，吸引來自全球12個國家與地區、320位的頂尖航海好手及34艘重型帆船同場競技。圖／基市府提供

台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽昨天在潮境海灣啟航，市長謝國樑昨晚出席歡迎晚宴，歡迎各國選手來訪。圖／基市府提供

台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽昨天在潮境海灣啟航，吸引來自全球12個國家與地區、320位的頂尖航海好手及34艘重型帆船同場競技。圖／基市府提供