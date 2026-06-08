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星期評論／台東還債卻補助歸零 財政劃分荒謬邏輯

聯合報／ 本報記者王昭月

經濟部水利署近期完成二○二六年到二○二九年治水計畫初審，長年受颱風豪雨侵襲的台東縣，河川治理補助竟「掛零」，縣府直言，鄰近屏東縣獲核定廿四案，補助總額七十八億元以上，台東縣因財政收支劃分法修法被列為第一級財力等級，最終未獲補助，雙東落差巨大，情何以堪。

台東縣人口約廿二萬，年稅收十二億元，財力長年位居第五級，是仰賴中央補助的偏鄉縣市，今年初竟被拉升到與北市、新竹縣市同列財力第一級，縣長饒慶鈴當時氣得說，「早知道就不要乖乖還錢」。

饒慶齡任內努力還債、達成縣政史上首次負債歸零，未料台東縣被中央改列財力等級，未來補助比例大幅縮水，自籌款壓力暴增，令她瞠目結舌，「中央這個大禮包，何其沉重」。

依官方說法，新版財力級次是依近三年自有財源比率平均值，納入新版財劃法下的統籌分配稅款影響數；台東縣土地面積全國第三，統籌稅款影響數暴增百分之二二○，核算自有財源比率高達百分之一○四點三九，自然升等。

但台東縣政府處境卻好比寒門子弟，好不容易熬到優異成績，學校卻突然宣布助學金取消！台東縣政府可以財政治理實力走自己的路，但試問，中央政府對人口少、稅源弱的台東，如此財政劃分邏輯，究竟是鼓勵還是懲罰？

諷刺的是，全台被「升等」而導致補助縮水的縣市清一色由藍營執政：反觀綠營執政的南二都，台南連降兩級至第五級，高雄降至第四級，補助比例反而更多。新近水利署何川治理補助，綠營執政的屏東估可拿下七十多億元補助，藍營執政的台東「掛蛋」，待遇懸殊，豈不讓連三年拿下「五星縣長」的饒慶齡，感到窩囊。

台東 饒慶鈴 屏東縣 財政收支劃分法 補助

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