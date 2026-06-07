基隆國門廣場搭建「達鹿岸」 都市原住民族發聲：基隆400原民我在

基隆市文化觀光局與財團法人春風文教基金會，今天在基隆國門廣場舉辦「山海共生原遊會」，在國門廣場搭起象徵阿美族聚會空間的「Talo’an（達鹿岸），邀請市民透過市集、展覽、音樂、舞蹈與生命故事，看見都市原住民族與基隆共同生活、共同勞動、共同成長的歷史軌跡。

春風文教基金會董事長王醒之說，基隆這個城市在過去去400年的發展過程中，一直有原住民的投入跟貢獻。可是最近市府籌辦基隆400年活動，非常可惜沒有原住民的聲音和歷史。所以基金會和基隆市原住民族生活互助協會向文化觀光局提出活動構想，獲得文觀局全力支持，讓基隆400年的活動可以有更多原住民的聲音一起發聲。

王醒之表示，達鹿岸為原住民們提供休憩聚會的場地，更重要的也是提供文化傳承的場地。過去這麼長的時間，全台灣灣各地都可以看到達鹿岸，但總是隱身在都市的邊邊角角。配合活動在國門廣場搭造達鹿岸意義特殊，因為完成過去沒人做過的事情，就是把達鹿岸放到基隆市最中心的地方，讓所有的人都看到阿美族的美。

王醒之期待未來的每一年，都會做這件事情，希望能夠讓更多的朋友，看到整個台灣的發展，各個都會的成長，其實都有原住民朋友的共同投入、犧牲及建造成果

今天的原遊會由馨香教會黃桂香牧師、啟光教會王清河牧師，帶領教友一同吹響「號角」，為活動祈福祝禱。吹號角象徵歡慶、召聚與祝福，一起慶祝原住民山海共生原遊會，同時感謝上帝的保守與祝福，這不只是族人的聚會，更是屬於所有人的慶典。

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐‧茹妮老王指出，許多都市原住民族家庭為了生活而離開原鄉，來到基隆後，文化並不是就此中斷，而是在城市裡用新的方式延續下來。無論是港邊的工作、家庭裡的料理、長輩口中的故事、孩子學習的族語，或是族人彼此互助的生活方法，都是都市原住民族在基隆持續保存與發展文化的重要方式。

拔耐‧茹妮老王說，達鹿岸對阿美族人而言，是族人討論公共事務、分享生活經驗、凝聚情感與傳承文化的重要場域。這次將達鹿岸帶進國門廣場，是希望讓更多人理解，原住民族不只存在於原鄉、部落或表演舞台，也一直存在於城市的日常生活之中。

原遊會場集結35組特色品牌、文化創作者、社區組織、教會及公益團體共同參與，內容涵蓋原民美食、生活選物、手作文創、文化推廣，以及八斗高中原住民族教育實驗班教學成果展現。許多攤位結合傳統工藝、當代創作與在地實踐，呈現都市原住民族在城市生活中持續發展的文化能量。

會場也規畫「記憶迴廊」展區，透過老照片、生命故事與勞動記憶展示，呈現原住民族家庭從原鄉遷徙至基隆後，在港口、工地、市場與城市角落落地生根的歷程。主辦單位期待透過這些珍貴的影像與故事，讓市民看見都市原住民族與基隆共同成長的生命軌跡，也為基隆的城市記憶補上一塊長期被忽略的重要拼圖。

舞台演出部分，邀請金曲歌手 Suming 舒米恩、郭芝吟、張愛慧及八斗國小原舞社接力演出，以歌聲、舞蹈與故事分享串起港邊的交流與聚會。透過舞台演出與現場活動，邀請族人與市民一同走進基隆國門廣場，讓達鹿岸成為文化持續發生、在城市重新相遇的現場。

基隆市文化觀光局與財團法人春風文教基金會，今在基隆國門廣場舉辦「山海共生原遊會」，在國門廣場搭起象徵阿美族聚會空間的「Talo’an（達鹿岸）」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市「山海共生原遊會」由馨香教會黃桂香牧師、啟光教會王清河牧師，帶領民眾祈禱。記者邱瑞杰／攝影

基隆市「山海共生原遊會」由馨香教會黃桂香牧師、啟光教會王清河牧師，帶領教友一同吹響「號角」，為活動祈福祝禱。記者邱瑞杰／攝影

基隆市「山海共生原遊會」會場集結35組特色品牌、文化創作者、社區組織、教會及公益團體共同參與，內容涵蓋原民美食、生活選物、手作文創、文化推廣，以及八斗高中原住民族教育實驗班教學成果展現。記者邱瑞杰／攝影