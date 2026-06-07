宜蘭國際童玩藝術節甄試717人爭319缺 代理縣長親赴考場打氣

「2026宜蘭國際童玩藝術節」7月4日至8月16日即將在冬山河親水公園舉行，主辦單位今天在羅東文化工場舉行工作人員甄試，這次共717人報名，預計錄取288位短期工作人員及31位外語隨隊人員，通過面試並完成培訓的考生將成為童玩節工作夥伴，代理縣長林茂盛今天特別到考場幫考生加油。

林茂盛指出，童玩節是宜蘭每年夏天的重要國際盛事，活動要辦得成功，除了內容精彩外，也有賴全體工作人員辛勤付出、拿出專業服務態度。由於縣政府正全力籌備活動，他今天到考場幫考生加油，希望最後通過甄選的工作人員拿出服務熱忱，讓所有到訪童玩節的遊客及國際演出團隊，留下美好的夏日回憶。

宜蘭國際童玩藝術節橫跨演出、展覽、遊戲及交流四大主軸，每年需要不同領域的短期工作人員協助。今年招募分一般暑期工讀生及大專青年學生公部門暑期工讀生，「一般暑期工讀生」有水域遊戲組、行政組、票務組、演出組、停車組、環境組、船務組、親子館、主題館、媒宣組及宿舍組等共招募268名，「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」有行政組、親子館、空域遊戲組等共招募20名。

甄試採面試方式，評估考生的溝通表達能力、服務態度及臨場應變能力；此外也招募英文、西班牙文、法文、韓文、日文、德文等31位外語隨隊人員。

錄取名單6月15日公告2026宜蘭國際童玩藝術節工讀生招募網站https://www.yicfff.tw/joinus/及宜蘭縣政府文化局網站http://www.ilccb.gov.tw，甄試入選者需參加6月28日在冬山河親水公園舉辦的培訓課程及各組教育訓練。

宜蘭國際童玩節每年吸引很多人加入服務行列，這次甄試短期工作人員共吸引717人報名，爭搶319個缺，代理縣長林茂盛今天前往考場加油打氣。圖／文化局提供

宜蘭國際童玩節每年吸引很多人加入服務行列，這次甄試短期工作人員共吸引717人報名，爭搶319個缺，代理縣長林茂盛今天前往考場加油打氣。圖／文化局提供

宜蘭國際童玩節每年吸引很多人加入服務行列，這次甄試短期工作人員共吸引717人報名，爭搶319個缺，代理縣長林茂盛今天前往考場加油打氣。圖／文化局提供