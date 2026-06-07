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影／冬山熱氣球嘉年華觀光系列首部曲人潮爆場 今晚浪漫光雕秀壓軸

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，今晚6點45分安排浪漫「熱氣球光雕音樂秀」壓軸，噴火熱氣球閃耀夜空，伴隨著超嗨音樂，為首波活動畫下完美句點。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，今晚6點45分安排浪漫「熱氣球光雕音樂秀」壓軸，噴火熱氣球閃耀夜空，伴隨著超嗨音樂，為首波活動畫下完美句點。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，30公尺高「FIN水寶」首度亮相、搭配「喔熊組長」迷你球，吸引大批人潮，現場除了有熱氣球繫留升空體驗，今晚6點45分安排浪漫「熱氣球光雕音樂秀」壓軸，噴火熱氣球閃耀夜空，伴隨著超嗨音樂，為首波活動畫下完美句點。

冬山熱氣球嘉年華位於冬山火車站前方舊河道碼頭旁，昨天、今天與6月13、14日舉辦4天，首日受惠好天氣，人潮相當多，除了觀看熱氣球，每天上午及下午各有一場熱氣球升空體驗，現場購票500元。今天下午場活動將於3時發放號碼牌、3時30分賣票，升空時間4時30分至6時30分，每趟開放4人搭乘。

若沒有搶到升空票的民眾也別失望，下午3時起只要在現場出示「幸福冬山」臉書粉絲專頁的按讚畫面，經工作人員確認，每人免費兌換2張限量體驗券，3時30分至4時鑽進熱氣球拍照留念，享受獨特地面體驗。

至於白天，高架鐵路橋從上午11時至傍晚規劃WaWa市集與新動市集，齊聚特色小吃、清涼飲品與在地質感手作，遊客們還可選擇付費搭乘舊河道電動小船，體驗從河面上欣賞熱氣球的浪漫氛圍。

壓軸好戲是晚間6時45分至7時「熱氣球光雕音樂秀」，伴隨超嗨音樂與閃爍光芒點亮夜空，讓現場氣氛High到最高點。

冬山鄉長林峻輔表示，熱氣球是夏季觀光系列活動的首部曲，第二梯次將於13、14日在原地點舉行，7月起將由「三奇美徑風箏節」與「冬山紅茶季」接棒，周邊還有很多順遊景點、青創店及老店、餐飲及住宿可供選擇，適合全國遊客來到冬山鄉安排小旅行。

宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，藍天白雲的好天氣，吸引大批人潮，現場除了有熱氣球繫留升空體驗，晚間6點45分還有「熱氣球光雕音樂秀」。圖／石世民提供
宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，藍天白雲的好天氣，吸引大批人潮，現場除了有熱氣球繫留升空體驗，晚間6點45分還有「熱氣球光雕音樂秀」。圖／石世民提供

宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，今晚6點45分安排浪漫「熱氣球光雕音樂秀」壓軸，噴火熱氣球閃耀夜空，伴隨著超嗨音樂，為首波活動畫下完美句點。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，今晚6點45分安排浪漫「熱氣球光雕音樂秀」壓軸，噴火熱氣球閃耀夜空，伴隨著超嗨音樂，為首波活動畫下完美句點。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，30公尺高「FIN水寶」（右）造型熱氣球首度亮相。圖／讀者提供
宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，30公尺高「FIN水寶」（右）造型熱氣球首度亮相。圖／讀者提供

宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，天氣很好，吸引大批人潮。圖／讀者提供
宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，天氣很好，吸引大批人潮。圖／讀者提供

熱氣球嘉年華 熱氣球

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