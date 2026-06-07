港口遺址文物重返部落 花蓮展出5000年土地記憶

花蓮縣豐濱鄉港口村活動中心舉辦「翻動五千年的土地記憶—港口遺址文物展」，展出港口列冊考古遺址代表性出土文物，透過文物重返部落，在地觀點重新詮釋考古成果，呈現跨越上千年的歷史與文化，展期至9月6日。

文物展由花蓮縣文化局主辦，為文化部文化資產局補助辦理「港口列冊考古遺址史前文化共作展示計畫」，並委由豐濱鄉港口社區發展協會策展，由文化局、策展團隊及Makotaay港口部落合作，將多年考古研究成果轉化為居民易於理解的文化知識，並透過部落視角重新詮釋文物與土地記憶，建構屬於港口部落的文化敘事。

港口部落族人Nakaw Putun指出，在部落口傳歷史與神話傳說脈絡下，考古出土文物提供重建過往生活的重要線索，也讓土地故事得以被重新解讀，展覽希望傳達原住民族文化是台灣珍貴資產，族人至今仍持續守護祖先留下的智慧與記憶。

Nakaw Putun表示，文物重返部落不僅象徵與Niyaniyaro'an舊部落土地及情感的重新連結，也讓傳統文化在當代生活中找到延續與價值；對一般民眾而言，則能透過文物想像先人的生活智慧與精神世界，使台灣歷史文化更加鮮明而真實。

文化局指出，港口遺址涵蓋新石器時代不同階段文化層，包括大坌坑文化、繩紋陶文化、麒麟文化，以及鐵器時代靜浦文化與阿美族Cepo’舊社文化層，同時也是重要歷史事件發生地。遺址不僅保存東台灣少見的新石器早期大坌坑文化遺存，也見證金屬器末期至阿美族部落文化發展歷程。

港口社區發展協會理事長伊祐‧噶照表示，父親曾參與港口遺址考古發掘工作，這段家族記憶讓他在籌辦展覽過程中，更深刻感受到文物、土地與家族情感的連結，也感謝部落團隊投入展場整理與布置，促成文物重返部落的重要時刻。

展覽地點位於豐濱鄉港口村活動中心二樓（豐濱鄉港口村118號），開放時間為每周四至周一，上午9時至下午4時，相關展覽資訊，可至「花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會」粉絲專頁查詢。

花蓮縣豐濱鄉港口村活動中心舉辦「翻動五千年的土地記憶—港口遺址文物展」，展出港口列冊考古遺址代表性出土文物，展期至9月6日止。圖／花蓮縣文化局提供