影／雙胞胎水豚辦抓周！宜蘭張美阿嬤農場推限時活動 萌翻全場

抓周不再是人類專利，超萌水豚也體驗。宜蘭三星張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）6月起周六下午都會舉辦超萌「水豚寶寶抓周派對」。由剛出生不久的雙胞胎兄弟「小查」與「寇弟」擔綱主角，迎來人生第一次抓周選擇，只見牠們面對各種造型食物東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。

這對3月31日出生的可愛牡羊座雙胞胎，自出生以來就深受遊客喜愛。園方特別結合台灣傳統抓周文化，運用哈密瓜、地瓜、南瓜、西瓜及冬瓜等天然食材，手工打造出五款造型食物。每項食物都代表著專屬於水豚寶寶的趣味未來寓意，分別是象徵賽事預言家的足球、招財高手的元寶、農場人氣王的皇冠、最親人寶貝的愛心、古靈精怪搗蛋的荷包蛋。

猜猜小查與寇弟會選擇哪一項食物？現場規劃「遊客預測挑戰」，邀請一起猜猜看水豚寶寶最後的「人生志向」，隨著答案揭曉，氣氛宛如開獎般熱烈，預測成功的遊客可獲得農場特製紀念品。

雙胞胎兄弟一會兒搖搖晃晃走向食物、一會兒又停下腳步發呆思考，每個細微動作讓人目不轉睛。有遊客說，過去雖然曾看過成年的大隻水豚，但從未近距離見過剛滿月不久、如此嬌小可愛的水豚寶寶，更別說參與抓周活動了，超驚喜又好玩。

農場表示，6月間每周六的下午2點都有抓周活動，水豚因溫馴可愛的個性被譽為「最療癒動物」，希望透過這種寓教於樂的互動方式，讓更多民眾能以不同的角度近距離觀察動物的成長與習性，不僅推廣友善動物的理念，也成功在歡笑聲中為親子家庭與遊客，留下親近動物的美好回憶。

超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供

超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供