快訊

遭影射使用「合成素肉」！鬍鬚張官方聲明反擊 粉絲：一定要提告

端午節吃粽子粽葉該如何丟？ 丟錯最高可罰6000元

士林2公車擦撞釀8傷 警介入釐清事故原因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／雙胞胎水豚辦抓周！宜蘭張美阿嬤農場推限時活動 萌翻全場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供
超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供

抓周不再是人類專利，超萌水豚也體驗。宜蘭三星張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）6月起周六下午都會舉辦超萌「水豚寶寶抓周派對」。由剛出生不久的雙胞胎兄弟「小查」與「寇弟」擔綱主角，迎來人生第一次抓周選擇，只見牠們面對各種造型食物東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。

這對3月31日出生的可愛牡羊座雙胞胎，自出生以來就深受遊客喜愛。園方特別結合台灣傳統抓周文化，運用哈密瓜、地瓜、南瓜、西瓜及冬瓜等天然食材，手工打造出五款造型食物。每項食物都代表著專屬於水豚寶寶的趣味未來寓意，分別是象徵賽事預言家的足球、招財高手的元寶、農場人氣王的皇冠、最親人寶貝的愛心、古靈精怪搗蛋的荷包蛋。

猜猜小查與寇弟會選擇哪一項食物？現場規劃「遊客預測挑戰」，邀請一起猜猜看水豚寶寶最後的「人生志向」，隨著答案揭曉，氣氛宛如開獎般熱烈，預測成功的遊客可獲得農場特製紀念品。

雙胞胎兄弟一會兒搖搖晃晃走向食物、一會兒又停下腳步發呆思考，每個細微動作讓人目不轉睛。有遊客說，過去雖然曾看過成年的大隻水豚，但從未近距離見過剛滿月不久、如此嬌小可愛的水豚寶寶，更別說參與抓周活動了，超驚喜又好玩。

農場表示，6月間每周六的下午2點都有抓周活動，水豚因溫馴可愛的個性被譽為「最療癒動物」，希望透過這種寓教於樂的互動方式，讓更多民眾能以不同的角度近距離觀察動物的成長與習性，不僅推廣友善動物的理念，也成功在歡笑聲中為親子家庭與遊客，留下親近動物的美好回憶。

超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供
超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供

超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供
超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供

超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供
超可愛的雙胞胎水豚寶寶，迎接人生首場抓周，牠們面對各種造型食物，東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。圖／張美阿嬤農場-月森甯手作工坊提供

水豚 雙胞胎 宜蘭

延伸閱讀

台北動物園暑假限定「延長營業」 20周年活動曝光

抱玩偶日猴人氣依舊 狂吸26萬善款！動物園募款延年底

澎湖童心躍動親子共好日 近百幼童體驗爬爬樂買菜趣

影／網友哭！屏東大冠鷲巢直播 驚見大冠鷲寶寶「鷲星」死了

相關新聞

影／北部梅雨季晚到 基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，傳承第三代的七堵蜂農張清波表示，因為天氣熱梅雨晚報到，土蜂從早到晚勤勞採蜜，一片蜂巢就可採到4台斤蜂蜜，今年可說是大豐收，蜂農很開心，近日都忙著採蜜。

港口遺址文物重返部落 花蓮展出5000年土地記憶

花蓮縣豐濱鄉港口村活動中心舉辦「翻動五千年的土地記憶—港口遺址文物展」，展出港口列冊考古遺址代表性出土文物，透過文物重返部落，在地觀點重新詮釋考古成果，呈現跨越上千年的歷史與文化，展期至9月6日。

影／雙胞胎水豚辦抓周！宜蘭張美阿嬤農場推限時活動 萌翻全場

抓周不再是人類專利，超萌水豚也體驗。宜蘭三星張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）6月起周六下午都會舉辦超萌「水豚寶寶抓周派對」。由剛出生不久的雙胞胎兄弟「小查」與「寇弟」擔綱主角，迎來人生第一次抓周選擇，只見牠們面對各種造型食物東聞西瞧、搖頭晃腦的呆萌模樣，瞬間擄獲全場目光。

謝國樑稱民進黨刪觀光巴士如珍珠港偷襲 綠：是市民一大勝利

民進黨議員日前發動表決成功刪除基隆市政府編列5千萬購買2輛雙層觀光巴士，市長謝國樑昨批是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。民進黨基隆市黨部發聲明回應，這並非偷襲，而是市民的一大勝利。

山海共生原遊會今登場 基隆國門廣場重現阿美族「達鹿岸」

基隆今年建城400年，各界重新回望這座港口城市的歷史與發展，從西班牙人登陸和平島開始，基隆因海而生，也因不同族群的遷徙與聚集，逐漸形塑出今日的城市樣貌。「山海共生原遊會」今在國門廣場登場，搭起象徵阿美族公共聚會空間的 Talo'an（達鹿岸），作為都市原住民族對基隆400年的回應。

市政攻防…基隆觀光巴士預算 藍綠交鋒

民進黨基隆市議員日前刪除市府編列五千萬購買兩輛雙層觀光巴士，引爆藍綠市長參選人戰火。市長謝國樑昨批「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。議長童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當預算是議員職責，用「珍珠港」形容非常不恰當。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。