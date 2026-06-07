謝國樑稱民進黨刪觀光巴士如珍珠港偷襲 綠：是市民一大勝利

民進黨議員日前發動表決成功刪除基隆市政府編列5千萬購買2輛雙層觀光巴士，市長謝國樑昨批是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。民進黨基隆市黨部發聲明回應，這並非偷襲，而是市民的一大勝利。

謝國樑昨表示，民進黨團用突擊的方式，刪除市政相關預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

謝國樑說，「歷史也告訴我們，基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒。」從下周開始，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，為市民的預算捍衛把關，用實際行動告訴市，會繼續努力把市政工作做好、推動預算繼續執行下去。

民進黨基隆市黨部表示，黨團議員用心為市民看緊荷包，珍惜民脂民膏得來不易，並非如謝國樑市長所言的「偷襲」。

民進黨團總召曾怡芳表示，議會監督的目的並非反對觀光發展，而是要求市政資源合理分配。在投入更多經費發展觀光運輸之前，市府更應優先改善市民每日面臨的通勤需求及老舊公車汰換問題。

議員張之豪說，目前雙層觀光巴士營運成效不佳，在尚未證明市場需求及經營成果前，市府不應貿然擴大投資。施偉政表示，目前既有雙層觀光巴士的營運效益尚未獲得充分檢討與說明，市府便再度編列高額預算購置新車，欠缺合理性。

議員陳軍佐說，市民的納稅錢必須花在真正有需要的地方。面對現有雙層觀光巴士效益不彰的情況，議會成功刪除五千萬元預算，正是替市民把關財政的重要作為。

議員張顥瀚認為，目前基隆公車處面臨司機人力短缺問題，部分民生路線甚至被迫減班，市民通勤已受到影響。在基礎公共運輸尚未完善之際，市府卻優先投入大筆資源發展觀光巴士本末倒置。

議員鄭文婷提出三項反對理由，包括現有雙層觀光巴士營運效益不佳、基層司機人力不足，以及觀光巴士將進一步排擠公車處原有服務能量。公車處最重要的任務是服務市民日常通勤，而非在基本運輸需求尚未滿足前持續擴張觀光業務。