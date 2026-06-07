快訊

川普再提「川賴通話」考慮對台軍售 學者：視為與北京打交道籌碼

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑稱民進黨刪觀光巴士如珍珠港偷襲 綠：是市民一大勝利

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑稱刪雙層觀巴如珍珠港偷襲，綠：非偷襲市民一大勝利。本報資料照片
謝國樑稱刪雙層觀巴如珍珠港偷襲，綠：非偷襲市民一大勝利。本報資料照片

民進黨議員日前發動表決成功刪除基隆市政府編列5千萬購買2輛雙層觀光巴士，市長謝國樑昨批是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。民進黨基隆市黨部發聲明回應，這並非偷襲，而是市民的一大勝利

謝國樑昨表示，民進黨團用突擊的方式，刪除市政相關預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

謝國樑說，「歷史也告訴我們，基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒。」從下周開始，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，為市民的預算捍衛把關，用實際行動告訴市，會繼續努力把市政工作做好、推動預算繼續執行下去。

民進黨基隆市黨部表示，黨團議員用心為市民看緊荷包，珍惜民脂民膏得來不易，並非如謝國樑市長所言的「偷襲」。

民進黨團總召曾怡芳表示，議會監督的目的並非反對觀光發展，而是要求市政資源合理分配。在投入更多經費發展觀光運輸之前，市府更應優先改善市民每日面臨的通勤需求及老舊公車汰換問題。

議員張之豪說，目前雙層觀光巴士營運成效不佳，在尚未證明市場需求及經營成果前，市府不應貿然擴大投資。施偉政表示，目前既有雙層觀光巴士的營運效益尚未獲得充分檢討與說明，市府便再度編列高額預算購置新車，欠缺合理性。

議員陳軍佐說，市民的納稅錢必須花在真正有需要的地方。面對現有雙層觀光巴士效益不彰的情況，議會成功刪除五千萬元預算，正是替市民把關財政的重要作為。

議員張顥瀚認為，目前基隆公車處面臨司機人力短缺問題，部分民生路線甚至被迫減班，市民通勤已受到影響。在基礎公共運輸尚未完善之際，市府卻優先投入大筆資源發展觀光巴士本末倒置。

議員鄭文婷提出三項反對理由，包括現有雙層觀光巴士營運效益不佳、基層司機人力不足，以及觀光巴士將進一步排擠公車處原有服務能量。公車處最重要的任務是服務市民日常通勤，而非在基本運輸需求尚未滿足前持續擴張觀光業務。

謝國樑 巴士 勝利

延伸閱讀

獨／綠刪雙層觀巴5千萬 謝國樑痛批政治操作：市政版珍珠港偷襲事件

雙層觀巴開戰！謝國樑批珍珠港偷襲 童子瑋回擊比喻失當非政治操作

市政攻防…基隆觀光巴士預算 藍綠交鋒

獨／高虹安拚連任看板曝光！「午安新竹」延續諧音梗

相關新聞

市政攻防…基隆觀光巴士預算 藍綠交鋒

民進黨基隆市議員日前刪除市府編列五千萬購買兩輛雙層觀光巴士，引爆藍綠市長參選人戰火。市長謝國樑昨批「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。議長童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當預算是議員職責，用「珍珠港」形容非常不恰當。

謝國樑稱民進黨刪觀光巴士如珍珠港偷襲 綠：是市民一大勝利

民進黨議員日前發動表決成功刪除基隆市政府編列5千萬購買2輛雙層觀光巴士，市長謝國樑昨批是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。民進黨基隆市黨部發聲明回應，這並非偷襲，而是市民的一大勝利。

山海共生原遊會今登場 基隆國門廣場重現阿美族「達鹿岸」

基隆今年建城400年，各界重新回望這座港口城市的歷史與發展，從西班牙人登陸和平島開始，基隆因海而生，也因不同族群的遷徙與聚集，逐漸形塑出今日的城市樣貌。「山海共生原遊會」今在國門廣場登場，搭起象徵阿美族公共聚會空間的 Talo'an（達鹿岸），作為都市原住民族對基隆400年的回應。

影／北部梅雨季晚到 基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，傳承第三代的七堵蜂農張清波表示，因為天氣熱梅雨晚報到，土蜂從早到晚勤勞採蜜，一片蜂巢就可採到4台斤蜂蜜，今年可說是大豐收，蜂農很開心，近日都忙著採蜜。

廣角鏡／花蓮 鏟子超人館揭牌

五十萬名鏟子超人去年湧入花蓮光復鄉救災，國際扶輪社與台糖公司合作策畫的「鏟子超人館」昨天揭牌，共展出三七五把救災鏟子、二一一九張影像、一○九支影音及九十七張來自全台的「超人火車票」，深刻還原災害當下，也保留全台最美風景。

影／基隆市運動會4千人競技 謝國樑、童子瑋同框拚人氣

基隆市運動會今天在百福國中舉行，市長謝國樑主持開幕儀式，議長童子瑋也到場，兩人同框並握手致意，都表示將全力支持辦理各項賽事，鼓勵全民運動。來自全市60個單位及市府團隊依序進場，4千多人同場競技、趣味比賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。