基隆今年建城400年，各界重新回望這座港口城市的歷史與發展，從西班牙人登陸和平島開始，基隆因海而生，也因不同族群的遷徙與聚集，逐漸形塑出今日的城市樣貌。「山海共生原遊會」今在國門廣場登場，搭起象徵阿美族公共聚會空間的 Talo'an（達鹿岸），作為都市原住民族對基隆400年的回應。

春風文教基金會董事長王醒之說，在這段城市歷史中，許多原住民族家庭離開原鄉來到基隆，在港口、漁船、工地、市場與城市各個角落工作生活，參與著城市的發展與建設，卻鮮少成為被看見與述說的城市故事。

春風文教基金會與基隆市原住民族生活互助協會共同辦理的「山海共生原遊會」，選擇在基隆國門廣場搭起象徵阿美族公共聚會空間的 Talo'an（達鹿岸），作為都市原住民族對基隆400年的回應。

王醒之表示，在阿美族文化中，Talo'an 不只是聚會場所，更是族人討論公共事務、分享生活經驗、凝聚情感與傳承文化的重要場域。它代表的不只是空間，而是人與人之間的關係，以及共同生活的精神。當基隆迎來400年，都市原住民族也希望透過這座城市中心的Talo'an 告訴大家「基隆400，原民我在。」

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐‧茹妮老王說，對許多長年生活於都市的原住民族而言，原鄉距離遙遠，但文化與社群並未因此消失。本次活動將 Talo'an 帶進城市中心，不只是搭建一處活動空間，更希望重新創造一個讓族人相聚、交流與發聲的場所，透過都市原住民族的視角，重新述說自己與這座城市的關係，現場有穿族服行動與港邊文化交流。

活動現場集結35組特色品牌、文化創作者、社區組織及公益團體參與，內容涵蓋原民美食、生活選物、手作文創、文化推廣及八斗高中原住民族教育實驗班教學成果，其中許多攤位運用傳統工藝、當代創作與在地實踐，展現都市原住民族持續發展中的文化能量。

現場規劃「記憶迴廊」展區，透過老照片、生命故事與勞動記憶展示，呈現原住民族家庭從原鄉來到基隆後，在港口、工地、市場與城市角落落地生根的歷程，讓民眾看見都市原住民族與基隆共同成長的生命軌跡。

活動今天下午2點開始，舞台演出邀請金曲歌手Suming 舒米恩、郭芝吟、張愛慧及八斗國小原舞隊接力演出，以歌聲、舞蹈與故事分享串起港邊的交流與聚會，也讓 Talo'an 成為文化持續發生的現場。

山海共生原遊會今登場，基隆國門廣場重現阿美族「達鹿岸」。圖／王醒之提供

山海共生原遊會今登場，基隆國門廣場重現阿美族「達鹿岸」。圖／王醒之提供