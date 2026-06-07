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影／北部梅雨季晚到 基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，傳承第三代的七堵蜂農張清波表示，因為天氣熱梅雨晚報到，土蜂從早到晚勤勞採蜜，一片蜂巢就可採到4台斤蜂蜜，今年可說是大豐收，蜂農很開心，近日都忙著採蜜。

基隆市金明昌休閒農場主人張清波，三代都在七堵山區放養土蜂，生產品質好的土蜂蜜，他在山區放養60箱土蜂，經常與鄰近小學合作生態教學，他的土蜂都是採集天然的野花蜜，但產量受到天氣影響很大。

張清波說，今年北部梅雨來的較晚，基隆出現近7年來最大產量，因為天氣熱，梅雨晚報到，蜜蜂從早到晚出勤勞採蜜，一片蜂巢5.7台斤，扣掉重量，可以有4台斤蜂蜜收成。一個蜂箱若有8片蜂巢，就有34台斤蜂蜜產量。

張清波表示，去年只有端午節的時候採一次春蜜，今年大豐收，預計可以到三次，目前已經採兩次，再過一周可以採到第三次，讓蜂農都很開心。

4月起是蜂農採蜜期，但南部產量大減，以台南為例，受氣候暖化影響，加上今年龍眼開花花芽短，開花期間又遇到降雨，採蜜期縮短產量大減，反觀北部蜂農卻兩樣情，今年產量都很不錯。

張清波傳承到第三代，養蜂採蜜經驗豐富，他小學五年級起就跟祖父學養土蜂，他教民眾如何辨別純蜂蜜，首先就看最上面有沒有酵素浮起來，可以倒一杯開水倒入蜂蜜後搖一搖，上面如果有泡泡不容易消失，如果一下子就消失，就可能有加果糖等其他成份。

張清波說，其次，每一種樹採得蜂蜜，顏色都不同，基隆土蜂蜜4種樹來源有酸藤花、樹芑、九重樹、紅淡比，每一種產色都不一樣，以紅淡比木最深。

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影

今年北部梅雨來的較晚，基隆山區土蜂蜜出現7年來最大產量，蜂農都很開心，近日都忙著採蜜。記者游明煌／攝影
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基隆 蜂蜜 蜜蜂 梅雨季

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