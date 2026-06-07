市政攻防 基隆觀光巴士預算 藍綠交鋒

民進黨基隆市議員日前刪除市府編列五千萬購買兩輛雙層觀光巴士，引爆藍綠市長參選人戰火。市長謝國樑昨批「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。議長童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當預算是議員職責，用「珍珠港」形容非常不恰當。

基隆市政花二一九六萬採購雙層巴士，今年四月啟程載客，市府定期會再編五千萬買兩輛，民進黨議員四日利用在場人數優勢發動投票表決，以八比三成功刪除。議員席次藍遠大於綠，因缺席審查會輕忽掀波，更捲進市長藍綠爭議。

謝國樑昨和童子瑋一起出席運動會，在台上相互握手，但受訪時隔空交火。謝國樑說，民進黨團用突襲方式刪除預算，「這是市政版的珍珠港事件」，不是正常的審查，是政治上的偷襲。

謝國樑表示，「基隆市政不會被這樣子的偷襲打倒」從下周開始，市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結努力，為市民的預算捍衛把關。

童子瑋回應，珍珠港是歷史上非常重要的政治事件，不應該隨意與市政預算連結。童子瑋說，雙層巴士市府沒有完整規畫，預算應優先用於汰換老舊公車、補貼司機薪資，比較貼近民意。